Industrie und Wirtschaft in Bayern: „Weltkonjunktur lahmt“ – wohin die meisten Waren gehen

Autos und Maschinen sind die wichtigsten Exportgüter Bayerns. Im ersten Halbjahr 2023 gab es für die Wirtschaft ein Wachstum, die meisten Waren gingen vom Freistaat nach Übersee.

München – Der allgemeine Trend zeigt aufgrund von Inflation mit massiven Preissteigerungen nach unten, im ersten Halbjahr 2023 zeichnet sich für Bayerns Wirtschaft jedoch ein gegenläufiges Bild. In den ersten sechs Monaten 2023 konnte der Freistaat die Exportbilanz um zwölf Prozent nach oben schrauben, auf nun 115 Milliarden Euro.

Währenddessen haben die Importe um ein Prozent zugelegt, sind mit 122 Mrd. nach wie vor höher als die Ausfuhren, laut dem Landesamt für Statistik in München. Dabei ist nicht zwangsläufig die Anzahl der Exportgüter gestiegen, stattdessen seien neben den stabileren Lieferketten auch „hohe Preissteigerungen“ für den Anstieg verantwortlich. Die wichtigsten Produkte in Bayern werden weiterhin im Bereich Autos und Maschinen hergestellt, hier gab es bei den aktuellen Außenhandelszahlen im Vergleich zum Vorjahr einen Wertzuwachs von 50 bzw. 15 Prozent.



Bayerns Wirtschaft exportiert höhere Warenwerte in die USA und EU-Länder

Besondern in die USA und andere Länder der Europäischen Union konnten die Ausfuhren der Industrie und Wirtschaft in Bayern gesteigert werden. Die wichtigsten Exportländer waren der Statistik zufolge neben den Vereinigten Staaten auch Österreich sowie China, Italien, Frankreich, die Niederlande, Großbritannien sowie Polen. In den aufgezählten Ländern fand der dem Innenministerium unterstellten Behörde zufolge ein Exportvolumen von jeweils fünf Mrd. Euro statt.

In die Volksrepublik ist der Warenverkehr dagegen gesunken, am massivsten fand der Schwund von Produkten nach Russland statt. Die Importe von Erdöl und Erdgas sanken insgesamt um zwei Drittel auf 3,8 Milliarden Euro, schildert die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Die Prognose für das zweite Halbjahr sieht von Betram Bossardt, Geschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (vbw), allerdings weniger positiv aus. Die Exportaussichten des Freistaats seien „verhalten“, weil aufgrund der zurückgehenden Nachfrage „die Weltkonjunktur lahmt“.

Wirtschaftliche Lage in Bayern hängt auch von Chinas Nachfrage ab

Brossardt führt aus, dass die China unter einer „gebremsten globalen Nachfrage und einem schwachen Binnenkonsum“ leide und aufgrund dessen sieht er auch schwierigere Zeiten auf die Wirtschaft und Industrie in Bayern zukommen. Demgegenüber sei die gestiegene Nachfrage aus den Vereinigten Staaten wie auch der EU positiv zu bewerten:

„Die unterschiedliche Entwicklung unserer großen Absatzmärkte zeigt, dass wir an unserem grundsätzlichen Geschäftsmodell der Internationalisierung festhalten und auf Diversifizierung setzen müssen. Es gibt keine sinnvolle Alternative zu Freihandel und Globalisierung“, führt Brossardt aus.

Vor der bayerischen Landtagswahl im Herbst fordern Wirtschaftsverbände unter anderem mehr Tempo bei den Erneuerbaren Energien und beim Ausbau der Kinderbetreuung. (PF mit Material der dpa)

