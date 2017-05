Weniger Verbraucher kaufen Veggie-Wurst

Absatz schrumpft

Berlin - Fleischersatzprodukte, besser bekannt als Veggie-Wurst, erfreuen sich immer weniger Beliebtheit. Seit Anfang des Jahres sind die Zahlen rückläufig. Neue Kunden kommen nicht hinzu.

Die Begeisterung für Aufschnitt, Schnitzel oder Frikadellen ohne Fleisch lässt offenbar nach. Der über Jahre stark gewachsene Markt für Fleischersatzprodukte sei erstmals deutlich rückläufig, berichtete die "Wirtschaftswoche" am Freitag unter Berufung auf Zahlen der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Im Januar ging der Absatz von Veggie-Wurst demnach um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück. Im Februar sei der Absatz um knapp zehn Prozent geschrumpft.

"Viele haben die Produkte ausprobiert, aber der überwiegende Teil hat es bei einem Versuch belassen", sagt GfK-Experte Wolfgang Adlwarth der "Wirtschaftswoche". Neue Käufer kommen laut Marktforschung kaum noch hinzu.

Auch die Werbeausgaben für die Fleischimitate gingen zurück. Im ersten Quartal 2016 hatten Hersteller wie Meica, Reinert, Wiesenhof, Like Meat, Nestlé und Rügenwalder noch mehr als zwölf Millionen Euro in Werbung gesteckt, wie die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf den Hamburger Marketingberater Ebiquity berichtete. Anfang 2017 investierten demnach nur noch drei Hersteller sieben Millionen Euro in Werbung.

