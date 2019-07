Vorsicht, Gesundheitsgefahr! Bundesamt warnt vor Salmonellen in Schafskäse

Mehrere Bundesländer betroffen

Wichtiger Hinweis für alle Käseliebhaber: Diese Produkte sollten Sie besser nicht verzehren. Es könnten Salmonellen enthalten sein.

Gerade im Sommer gibt es für viele nichts Besseres als einen knackigen Salat mit würzigem Schafskäse. Zu manchen Produkten sollten Sie dabei derzeit aber besser nicht greifen, denn das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt vor Salmonellen in einem Schafskäse aus Frankreich.

Bundesamt warnt vor Salmonellen in Schafskäse

Betroffen seien die Käsesorten Brebis Du Lochois Petit Cendre (Schafsweichkäse - geascht), Brebis Du Lochois Petit Blanc (Schafsweichkäse - weiß) und Brossauthym (Schafskäse - oval), hieß es in einer offiziellen Mitteilung. Diese Produkte des Herstellers GAEC Froidevaux Cornuet in Perrusson seien seit dem 22. Mai in den Handel gelangt und sollten besser nicht verzehrt werden, da im Falle einer Salmonelleninfektion Durchfall und Erbrechen drohen.

Die Warnmeldung betraf die Länder Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

