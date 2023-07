Zum „Primeday“: Verdi ruft Amazon-Mitarbeitende zum nächsten Streik auf

Tarifkonflikt

Neun von zehn deutschen Amazon-Verteilzentren werden bestreikt. Verdi hatte die Beschäftigten rund um den „Primeday“ dazu aufgerufen. Hintergrund ist der Tarifkonflikt.

Berlin – Im Einsatz für einen Tarifvertrag hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in den deutschen Amazon-Verteilzentren am Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Verdi verlangt unter anderem, dass Amazon den Flächentarif des Einzel- und Versandhandels anerkennt. Das US-Unternehmen hatte in Erwartung des Warnstreiks mitgeteilt, es rechne nicht mit Einschränkungen für die Kundschaft. Amazon betont zudem, der Einstiegslohn in der Logistik werde von September an inklusive Bonuszahlungen bei 14 Euro pro Stunde liegen. Hinzu kämen Vergünstigungen – Amazon biete wettbewerbsfähige Löhne.

Verdi kritisierte, Beschäftigte bei Amazon verdienten dennoch mehrere Hundert Euro weniger als bei tarifgebundenen Unternehmen. Zum Warnstreik aufgerufen sind die Beschäftigten in neun Verteilzentren. Teils hätten die Aktionen schon am Sonntag begonnen. Am Dienstag und Mittwoch laufen bei Amazon eine Rabattaktion, der sogenannte Primeday.

Es geht um Würde und Respekt. Nur Tarifverträge schützen Beschäftigte verbindlich vor Unternehmenswillkür, und sie sind ein Zeichen von Anerkennung der harten Arbeit, die Beschäftigte täglich leisten.

Streik soll von Dienstag bis Donnerstag gehen – Tarifkonflikt läuft seit 2013

Anlass für den Ausstand sei der von Amazon veranstaltete Schnäppchentag „Prime Day“, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Amazon habe zwar die Stundenlöhne in den vergangenen Jahren wiederholt erhöht und liege damit inzwischen über dem aktuellen Mindestlohn. „Das hätte die Unternehmensleitung aber niemals ohne den Druck der Streiks freiwillig getan“, sagte Streikleiterin Monika Di Silvestre. Tatsächlich blieben die Einkommen der Beschäftigten durch längere Arbeitszeiten und niedrige oder fehlende Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld oft um mehrere Hundert Euro unter denen der Beschäftigten in tarifgebundenen Unternehmen.

+ Ein Verdi Banner mit der Aufschrift: „Wir streiken“ steht vor dem Amazon-Logistik-Zentrum. In 9 von 10 Zentren wird gestreikt. Hintergrund ist der Tarifkonflikt. © Guido Kirchner/dpa/Archivbild

Welche Verteilzentren sind betroffen?

Zu den Arbeitsniederlegungen sind Beschäftigte in den deutschen Amazon-Versandzentren Bad Hersfeld (zwei Standorte), Leipzig, Werne, Graben, Rheinberg, Koblenz, Dortmund, Achim und Winsen aufgerufen. Der Amazon-Sprecher betonte, Amazon habe in Deutschland 20 große Logistikzentren. „Und auch an den bestreikten arbeiten die allermeisten Mitarbeitenden ganz normal.“ Es stimme zudem nicht, dass am Logistikzentrum in Achim Streikaktivitäten stattfänden.

Mögliche Folgen der Streiks sieht der Konzern gelassen. „Unsere Teams an den Logistik-Standorten haben sich gewissenhaft auf die Prime Day Aktionstage vorbereitet und sind bereit, die Kundenbestellungen zu bearbeiten.“ (yalu mit Agenturen)

Rubriklistenbild: © Guido Kirchner/dpa/Archivbild