Umfrage zeigt, wie zufrieden die Besitzer von Wärmepumpen wirklich sind

Wärmewende

Die von Habeck favorisierte Wärmepumpe erlebt gerade einen regelrechten Boom. Doch sind Wärmepumpen-Besitzer im Nachgang mit ihrer Investition eigentlich zufrieden? Das zeigen neue Umfragen.

Berlin – Die Ampel-Koalition plant die Wärmewende – und in den kommenden Jahren sollen deshalb immer mehr Heizungsbesitzer auf erneuerbare Energien umsteigen. Möglich machen sollen das unter anderem die Heizungsgesetze von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD). Ein Entwurf aus dem Wirtschaftsministerium – der gerade überarbeitet wird – sieht dabei unter anderem vor, dass ab 2024 der Einbau neuer Gas- und Ölheizungen verboten werden soll. Stattdessen sollen nachhaltige Heizsysteme eingebaut werden – wie etwa die von Habeck favorisierte Wärmepumpe.

Wärmepumpen-Besitzer genauso glücklich wie Besitzer von Gasheizungen

Wärmepumpen, die bisher in Deutschland eher ein Nischenthema waren, erleben deshalb nun einen regelrechten Boom. Wer eine Wärmepumpe anschaffen will, muss zwar viel investieren, dafür gelten sie als nachhaltig und beim Verbrauch auch als kostengünstig. Doch wie betrachten die Besitzer von Wärmepumpen eigentlich ihre Investition?

Das zeigt eine Umfrage aus Großbritannien, die von der britischen NGO Nesta durchgeführt wurde. Dafür wurden im vergangenen Winter mehr als 2.500 Wärmepumpen-Besitzer und mehr als 1.000 Menschen mit Gasheizungen im Vereinigten Königreich befragt.

Das Ergebnis: 81 Prozent der Haushalte mit Wärmepumpen sind laut Forscher genauso zufrieden oder zufriedener als mit den früheren Heizsystemen, einschließlich Gas- oder Ölheizungen. Generell sind die Wärmepumpen-Besitzer in der Umfrage genauso zufrieden wie die Besitzer einer Gasheizung. Madeleine Gabriel, Nachhaltigkeits-Direktorin bei Nesta, sagte gegenüber der britischen Zeitung Guardian, dass die Ergebnisse „überholte“ Bedenken gegenüber Wärmepumpen ausräumen sollten.

Umfrage in Deutschland: Wärmepumpen-Besitzer meist zufrieden

In Deutschland hat auch die Zeit eine Umfrage zu Wärmepumpen durchgeführt – mit ähnlichen Ergebnissen. Demnach ist eine große Mehrheit von Hauseigentümern zufrieden mit ihrer Investition in eine Wärmepumpe. Mehr als 77 Prozent geben in der Befragung an, dass sich die Anschaffung für sie finanziell gelohnt habe. Nur knapp acht Prozent stimmen dem nicht zu. In die Auswertung flossen insgesamt 3.366 Leser-Antworten mit detaillierten Angaben ein, so die Zeitung.