Tesla: Musk übergibt Modelle seines Mittelklassefahrzeugs an Kunden

Der US-Elektroautobauer Tesla hat die ersten 30 Exemplare seines Mittelklassefahrzeugs Model 3 ausgeliefert. Unternehmenschef Elon Musk übergab die Autos am Freitagabend den Käufern.

Palo Alto - Die Käufer in Kalifornien sind zum Großteil Mitarbeiter des Unternehmens. Die Produktion des jüngsten Tesla-Modells war vor drei Wochen angelaufen. Laut Musk sollen im August hundert Fahrzeuge vom Band laufen, für September seien etwa 1500 Autos geplant. Im kommenden Jahr sollen nach den Plänen des Unternehmens dann eine halbe Million Fahrzeuge produziert werden.

Elon Musk sprach bei der Präsentation am Freitag im Tesla-Werk in Fremont von einem großen Tag für das Unternehmen. Mit dem Model 3 will der US-Hersteller den Massenmarkt erobern. Mit einem Startpreis von umgerechnet knapp 30.000 Euro soll es erschwinglicher sein als die bisherigen Tesla-Modelle, die im Luxussegment angesiedelt sind. Allerdings müssen sich die Kunden in Geduld üben: Laut Tesla liegen mehr als 500.000 Vorbestellungen vor, Interessenten müssen daher lange Wartezeiten einplanen.

Die Zukunft des 2003 gegründeten Elektroautobauers wird entscheidend vom Erfolg seines Mittelklassewagens abhängen. Zwar stieg Tesla zu einem der wertvollsten Autobauer an der US-Börse auf. Doch die Produktion war mit 84.000 Fahrzeugen im vergangenen Jahr sehr gering.

