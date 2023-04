Tesla-Mitarbeiter teilen pikante Videos aus Bord-Kamera - User entsetzt: „Traum für Exhibitionisten, Kasperbude“

Automobil

E-Autos von Tesla sind mit diversen Kameras ausgestattet, etwa für den Autopiloten. Doch Mitarbeiter haben interne Aufnahmen geteilt, darunter auch pikante Videos.

München/London/San Francisco - In Teslas umstrittenen „Wächter-Modus“ überblicken geparkte Teslas per Kamera ihre Umgebung, um mögliche Bedrohungen zu erkennen. Weitere Kameras sind für den Autopiloten der E-Autos wichtig. Das Unternehmen versichert seinen Millionen von Kunden: Eure Privatsphäre ist „für uns enorm wichtig und wird es immer sein“. Die Kameras, die Tesla in seine Fahrzeuge einbaut, um das Fahren zu unterstützen, „sind von Grund auf so konzipiert, dass sie Ihre Privatsphäre schützen“, heißt es auf der US-Website des Unternehmens.

Doch im Real Life nehmen es die Mitarbeiter des Konzerns mit der Datensicherheit offenbar nicht so genau. Zwischen 2019 und 2022 teilten Gruppen von Tesla-Mitarbeitern über ein firmeninternes Nachrichtensystem Videos und Bilder, die von den Autokameras der Kunden aufgezeichnet wurden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters nach neun Interviews mit ehemaligen Mitarbeitern.

Auf Social Media sorgte der Bericht für Empörung: „Wegen dieser Art von Überwachung hatte ich mich gegen einen Tesla entschieden“, kommentierte Facebook-Nutzer Breiti die Enthüllungen von Reuters. „Allein auf die Idee zu kommen, sich so eine gummibereifte Kasperbude zu kaufen, ist schon peinlich genug. Kein Mitleid“, schrieb ein User. „Ein Traum für Exhibitionisten“, kommentierte anderer.

Tesla-Videos: Nackte Männer, brutale Unfälle und lustige Hunde

Einige der Aufnahmen zeigten Tesla-Kunden in peinlichen Situationen: Ein ehemaliger Mitarbeiter beschrieb ein Video, das einen Mann zeigt, der sich völlig nackt einem Fahrzeug nähert. Außerdem wurden Unfälle und Vorfälle von Verkehrsrowdys gezeigt. Ein Unfallvideo aus dem Jahr 2021 zeigt einen Tesla, der mit hoher Geschwindigkeit in einem Wohngebiet fährt und ein Kind auf dem Fahrrad rammt, berichtete ein Ex-Mitarbeiter.

Andere Aufnahmen waren alltäglicher: Bilder von Hunden und lustigen Straßenschildern, die die Mitarbeiter mit amüsanten Bildunterschriften oder Kommentaren versahen. Diese Memes wurden dann in privaten Gruppenchats veröffentlicht. Einige Beiträge wurden nur in privaten Chats geteilt, andere in Chatgruppen mit mehreren Mitgliedern.

Tesla-Video gibt Einblick in Elon Musks Garage

Vor etwa drei Jahren stießen einige Mitarbeiter auf ein Video eines einzigartigen Tauchfahrzeugs, das in einer Garage geparkt war. Das weiße U-Boot mit dem Spitznamen „Wet Nellie“ war 1977 in dem James-Bond-Film „Der Spion, der mich liebte“ zu sehen gewesen. Der Besitzer des Fahrzeugs: Tesla-Chef Elon Musk, der es 2013 bei einer Auktion für rund 968.000 Dollar gekauft hatte. Es ist nicht klar, ob Musk von dem Video wusste. Musk wollte sich auf Anfrage gegenüber Reuters zu den Recherchen nicht äußern. (Reuters/row)

