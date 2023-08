Telekom-Tochter streicht tausende Stellen – und ersetzt sie mit KI

Sieben Prozent der Belegschaft

Die Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile US will Tausende Arbeitsplätze streichen. Die Lücke soll dann künstliche Intelligenz füllen.

Bellevue – Wird Künstliche Intelligenz zu einer Gefahr für Arbeitsplätze? Hier spalten sich die Meinungen bisher. Doch nun gibt es sogar bereits die erste Entlassungswelle aus diesem Grund. T-Mobile US, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, plant, in den USA mehrere Tausend Arbeitsplätze abzubauen. Diese sollen unter anderem durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz kompensiert werden.

Wie das Unternehmen am Donnerstag (24. August) bekannt gab, sind vorwiegend rund 5000 Positionen innerhalb der Unternehmensstruktur betroffen. Dies entspricht knapp unter sieben Prozent der gesamten Belegschaft.

Telekom-Tochter auf Sparkurs: Mehr Einsatz von KI

Vor gerade einmal zwei Wochen hatte Tim Höttges, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, seine Absicht bekundet, stärker auf Künstliche Intelligenz zu bauen. Er stellte klar, dass Preiserhöhungen nicht ausreichen würden, um die gestiegenen Ausgaben für Energie und Material zu decken. Es ist zu beachten, dass die Telekom mehr als die Hälfte der Anteile an T-Mobile US besitzt.

Auch in Deutschland wird bereits wegen KI gekündigt

Das ist nicht die erste Entwicklung dieser Art im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. So gab es beispielsweise auch schon beim deutschen Springer-Verlag Stellenstreichungen aus diesem Grund. „Wir müssen uns damit leider auch von Kollegen trennen, die Aufgaben haben, die in der digitalen Welt durch KI und/oder Prozesse ersetzt werden oder sich in dieser neuen Aufstellung mit ihren derzeitigen Fähigkeiten nicht wiederfinden“, teilte das Unternehmen im Juli mit. So könne KI bei der Layout-Gestaltung im Print eingesetzt werden, für die bisher ein CvD verantwortlich sei.

Im Zuge der Umstrukturierung hat die Bild-Zeitung angekündigt, Anfang 2024 Standorte zu schließen und gewisse regionale Ausgaben einzustellen. (ph/dpa)

