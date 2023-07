Studie: Staat entlastet vor allem Geringverdiener von Inflation

Teilweise überkompensiert

Die Bundesregierung hat die Belastungen der Bundesbürger durch Inflation durch zahlreiche Maßnahmen abgefedert. Manche haben danach sogar mehr in der Tasche.

Berlin - Von staatlichen Hilfen gegen die hohe Inflation haben einer Studie zufolge vor allem Menschen mit einem geringen Einkommen profitiert. 28 Maßnahmen habe die Bundesregierung auf den Weg gebracht, um die Bürger in der Krise zu entlasten, teilte das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) am Montag (3. Juli) mit. Dazu gehörten die Preisbremsen für Strom und Gas, das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt.

Staat entlastet vor allem Geringverdiener von Inflation: Familien mit Einkommen bis 40.000 Euro sind im Plus

Unter dem Strich summierten sich die Pakete insgesamt auf rund 240 Milliarden Euro. Hinzu komme für viele eine arbeitgeberfinanzierte steuerfreie Inflationsausgleichprämie von bis zu 3000 Euro. „Die Politik hat es geschafft, einen großen Teil der Belastungen abzufedern“, so das Fazit der Studie. „Besonders Menschen mit geringem Einkommen haben von den staatlichen Entlastungen profitiert.“

+ Das 9-Euro-Ticket hat im vergangenen Jahr viele Verbraucher entlastet. © Boris Roessler/dpa

Eine vierköpfige Familie mit einem Jahresbruttogehalt von 40.000 Euro muss den Berechnungen zufolge in diesem und im vergangenen Jahr aufgrund der Preissteigerungen 5388 Euro mehr zahlen. Bezogen auf das Nettoeinkommen liegen die Belastungen bei 7,6 Prozent im Jahr 2022 und 6,8 Prozent im laufenden Jahr. Der Staat entlaste hier mit 8543 Euro, was unterm Strich ein Plus von 3155 Euro bedeute. Hauptgrund seien hierbei die Erhöhungen von Wohngeld und Kinderzuschlag, die insbesondere Familien mit geringen Einkommen unterstützten.

Staat entlastet vor allem Geringverdiener von Inflation: Bei kinderlosen Singles bleibt eine Lücke

Kinderlose Normalverdiener erhalten demnach weniger staatliche Hilfe. Ein Single mit einem Einkommen von 45.000 Euro zahlte durch die Preissteigerungen insgesamt 3360 Euro mehr. Die Belastungen liegen bezogen auf das Nettoeinkommen bei 6,2 Prozent im vergangenen und bei 5,4 Prozent im laufenden Jahr. Vom Staat habe es 808 Euro Entlastungen gegeben, es bleibe eine Lücke von 2552 Euro. Bekommt der Single die volle steuerfreie Einmalzahlung vom Arbeitgeber, werde daraus ein Plus von 448 Euro.

Die größte Lücke tut sich nach laut IW bei Gutverdienern auf: Bei Singles mit einem Einkommen von 75.000 Euro bleibe auch nach der staatlichen Entlastung eine Lücke von 2861 Euro, vorausgesetzt es gibt keine Inflationsausgleichprämie. Bei Familien mit 120.000 Euro Jahreseinkommen bleibe eine Lücke von rund 6000 Euro.

Staat entlastet vor allem Geringverdiener von Inflation: Verschiedene Maßnahmen hatten erhebliche Streu- und Mitnahmeeffekte

„Wer nur ein kleines Einkommen zur Verfügung hat, wurde durch die Preissteigerung besonders getroffen“, sagt IW-Steuerexperte Martin Beznoska. „Der Staat hat hier vor allem durch das Wohngeld für umfangreiche Entlastung gesorgt.“

Allerdings seien nicht alle Maßnahmen zielgenau: Teilweise profitierten auch diejenigen, die keine Hilfe gebraucht hätten, etwa ein Single mit einem Jahreseinkommen von 75.000 Euro. „Hier wäre künftig mehr Augenmaß sinnvoll“, so Beznoska. „Schließlich kommen die Steuerzahler für die hohen Ausgaben auf.“

