„Es geht gar nichts mehr“: Streik-Chaos am Montag beginnt und Fernverkehr eingestellt

News-Ticker

Ab Montag streiken die Mitglieder der EVG und Verdi in etlichen Verkehrsbetrieben. Dies wird den Verkehr in Deutschland größtenteils lahmlegen. Die Entwicklungen im News-Ticker.

Update vom 27. März, um 07.18 Uhr: „Die Lage ist ruhig“, meldet ein Sprecher des Flughafens in Frankfurt. Wie erwartet gebe es am Montagmorgen aufgrund des Streiks heute keinen Passagierbetrieb.

Streik heute: Am Montagmorgen meldet die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), dass allein im Bahnsektor mehr als 30 000 Beschäftigte an 350 Standorten beteiligt sind. „Die Streikbereitschaft ist sehr hoch, die Wut der Beschäftigten von den Arbeitgebern hingehalten zu werden, riesig“, teilte EVG-Tarifvorstand Kristian Loroch am Montagmorgen mit. „Wir streiken heute, weil uns in den Tarifverhandlungen trotz der für viele Beschäftigten angespannten finanziellen Situation nichts vorgelegt wurde, über das wir ernsthaft verhandeln könnten.“

Neben dem Bahnverkehr sind nahezu sämtliche Flughäfen sowie Wasserstraßen, Bundesautobahnen und der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in sieben Bundesländern betroffen.

Streik heute: Am Montagmorgen müssen Millionen Menschen anderweitig zur Arbeit kommen

Update vom 27. März, um 06.44 Uhr: Deutschland steht still am Montagmorgen: Die Gewerkschaft verdi legt mit ihren Streik heute aus den vergangenen Jahren hat begonnen, und der öffentliche Nah- und Fernverkehr ist wegen des Streiks am 27.03 weitestgehend lahmgelegt. Millionen Menschen müssen auf anderem Weg zur Arbeit kommen. „Der Fern- und der Regionalverkehr der DB sind aktuell wegen eines Streiks der Gewerkschaft EVG eingestellt“, meldet auch die Deutsche Bahn auf ihrer Seite.

+ Eine Hinweistafel weist auf den Streik der EVG hin. Mit einem großangelegten bundesweiten Warnstreik haben die Gewerkschaften EVG und Verdi am Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmgelegt. © Julian Rettig/dpa

Wie sieht die Situation auf den Autobahnen aus? „Noch ist es die Ruhe vor dem Sturm“, sagte etwa ein Sprecher der Polizei in Unterfranken. Für die Verbindungen zwischen München, Frankfurt und Berlin werden aktuell noch keine größeren Staus gemeldet. Der Streik heute scheint noch nicht seinen Höhepunkt erreicht zu haben

Mega-Streik heute im Live-Ticker: Alle Entwicklungen live – kein Passagierverkehr in Deutschland

Update vom 27. März, um 06.34 Uhr: „Es findet kein regulärer Passagierverkehr statt. Fluggäste werden gebeten, sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen und von der Anreise an den Flughafen abzusehen. Auch die Umsteigeverkehre sind betroffen“, meldet der Flughafen Frankfurt (Main) auf seiner Website am Montagmorgen in Bezug zum Mega-Streik. „Aufgrund des Streiks durch die Gewerkschaft ver.di kommt es am Flughafen Frankfurt heute ganztägig zu massiven Beeinträchtigungen.“

„Passagieren wird dringend empfohlen (...) von einer Anreise zum Flughafen abzusehen“, heißt es auf der Seite des Flughafens in München. Dort wurden Passagiere schon seit Sonntag nicht mehr befördert. Ähnliches melden auch die anderen deutschen Flughäfen aufgrund des Streiks am 27.03. Der Flughafen BER in Berlin wird nicht bestreikt, es kann dennoch zu Einschränkungen kommen: „vor allem bei der An- und Abreise und im innerdeutschen Flugverkehr“, so die Website des Betreibers.

Streik am 27. März beginnt: Heute werden Bus, Bahn und Flugzeug bestreikt – verdi probt den Ausnahmezustand

Update vom 27. März, um 06:15 Uhr: Der bundesweite Streik am Montag hat nach Gewerkschaftsangaben den Schienenverkehr in Hessen lahmgelegt. „Es geht gar nichts mehr“, sagte ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Die Stimmung unter den streikenden Beschäftigten sei „super“. „Die Kolleginnen und Kollegen sind hochmotiviert“, sagte der EVG-Sprecher. Wegen des großangelegten Warnstreiks wird am Montag auf der Schiene der Fernverkehr komplett und der Regionalverkehr größtenteils eingestellt.

+ Die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben für heute zu einem bundesweiten Warnstreik im Verkehr aufgerufen. © Bodo Marks/dpa

Zudem sollen städtische Busse und Straßenbahnen in Kassel, städtische Busse in Wiesbaden sowie Straßen- und U-Bahnen in Frankfurt nicht fahren. Neben der EVG hat die Gewerkschaft Verdi zu den Warnstreiks aufgerufen. Die Gewerkschaften wollen in ihren jeweiligen Tarifkonflikten höhere Löhne erstreiten.

Von dem Ausstand sind auch Flughäfen, Wasserstraßen und Häfen sowie die Autobahngesellschaft betroffen. An Deutschlands größtem Airport in Frankfurt wird es nach Angaben des Betreibers Fraport keinen regulären Passagierverkehr geben.

Streik am Montag legt Deutschland lahm – Bus, Bahn und Flugzeug betroffen

Update vom 26. März: Die Gewerkschaft Verdi darf den Elbtunnel am Montag doch nicht bestreiken. Das Landesarbeitsgericht Hamburg habe am Sonntag entschieden, dass die Gewerkschaft eine Notdienstvereinbarung vorlegen müsse, nach der ein normaler Betrieb des Tunnels möglich ist, sagte der für die Autobahn GmbH zuständige Verdi-Vertreter Domenico Perroni der Deutschen Presse-Agentur. Wären nicht zeitgleich so viele weitere Warnstreiks, etwa bei der Bahn oder am Flughafen, hätte das Gericht wohl anders geurteilt, meinte er. Die Entscheidung sei nicht mehr anfechtbar.

Gericht kippt Elbtunnel-Pläne - Streik am Montag in Deutschland

Die vorherige Instanz, das Arbeitsgericht Hamburg, hatte die von der Autobahn GmbH des Bundes verlangte einstweilige Verfügung am Samstag noch abgelehnt. Die durch die Arbeitgeberseite dargestellten negativen Auswirkungen einer möglichen Schließung des Elbtunnels seien nicht hinreichend konkret nachvollziehbar und zwingend, erklärte die Kammer. Und dass auch ungeordnete Zustände entstünden, sei für einen Streik nicht unüblich. Die Autobahn GmbH hatte dagegen sofortige Beschwerde eingelegt.

Die A7 gehört zu den meistbefahrenen Autobahnen in Deutschland. Den Elbtunnel passieren täglich rund 120 000 Fahrzeuge. Autobahn und Elbtunnel waren wegen Bauarbeiten über das ganze Wochenende gesperrt und sollen am Montag um 5.00 Uhr wieder freigegeben werden.

Streik am 27.03 live: Bahn, Flughafen, Autobahn werden bestreikt

Erstmeldung vom 26. März: Frankfurt – Am kommenden Montag soll der Verkehr in Deutschland umfassend lahmgelegt werden. Die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) kämpfen derzeit für mehr Einkommen. Als Warnzeichen sollen nun in einem beispiellosen Warnstreik der gesamte Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr auf der Schiene, der kommunalen Nahverkehr, viele deutsche Flughäfen, die Wasserstraßen und Häfen sowie Autobahnen lahmgelegt werden.

Warnstreik in Deutschland: Wo es bereits am Sonntag Einschränkungen gibt

Erste Auswirkungen des Streiks werden bereits am Vorabend zu spüren sein. Der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Martin Burkert, empfiehlt, schon am Sonntag möglichst frühzeitig ans Ziel zu kommen. „Weil es durchaus Schichten geben kann, die schon ab Sonntagabend in den Montag hineingehen“, sagte er bei der Ankündigung des gemeinsamen Arbeitskampfs mit der Gewerkschaft Verdi in Berlin.

Besonders an den Flughäfen wirkt sich der Streik schon sehr frühzeitig aus. Am Flughafen München finden am Sonntag – abgesehen von humanitären Flügen – keine Lufthansa-Flüge statt, wie die Airline mitteilte. Hinzu kommt am Montag der Flughafen Frankfurt. Auch an anderen größeren Airports finden am Montag keine regulären Flüge statt. Bei Tuifly laufen Vorbereitungen für Umbuchungen und die Verschiebung von Urlaubsflügen. (ph/dpa)

Rubriklistenbild: © Julian Rettig/dpa