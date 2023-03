Weiter sinkende Reallöhne: Arbeitnehmer haben auch 2022 weniger Geld in der Tasche

Inflation

+ © Red Die Reallöhne sind 2022 das dritte Mal in Folge gesunken. © Red

Wegen der Energiekrise und der Inflation haben Bürger real weniger Geld in der Tasche. Das zeigt eine neue Statistik. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Wiesbaden/München - Die Arbeitnehmer in Deutschland hatten 2022 das dritte Mal in Folge real weniger Geld in der Tasche. Das hat das Statistische Bundesamt berichtet. Grund sei der von Energie und Lebensmitteln getriebene Anstieg der Verbraucherpreise von 6,9 Prozent. Damit konnten die um 3,5 Prozent gestiegenen Nominallöhne nicht mithalten. Die Reallöhne sanken in der Folge um 3,1 Prozent. Die Menschen hatten weniger Kaufkraft.

Bereits im Jahr zuvor hatte die Inflation den Lohnanstieg zunichtegemacht. 2020 war es vor allem die in der Corona-Krise sprunghaft angestiegene Kurzarbeit, die auf die Nominallöhne drückte. Das Bundesamt hatte vorläufige Zahlen vom 7. Februar revidiert und dabei insbesondere die Neuberechnung der Inflationsrate für 2022 berücksichtigt. Mit einem neuen Basisjahr und einem geänderten Warenkorb wird sie nun mit 6,9 Prozent statt mit 7,9 Prozent angegeben.

Weniger Unternehmen planen Preiserhöhungen

Gute Nachrichten für die Verbraucher kommen indes vom Münchner Ifo-Institut. So ist die Zahl der Unternehmen, die in den kommenden drei Monaten Preiserhöhungen planen, den fünften Monat in Folge zurückgegangen. Die Preiserwartungen sanken für die Gesamtwirtschaft im Februar auf 29,1 Punkte, nach 35,2 Punkten im Januar.

Die Unternehmen gaben demnach einen Großteil ihrer gestiegenen Kosten bereits an die Kunden weiter, zudem lasse derzeit die Nachfrage „in nahezu allen Wirtschaftsbereichen nach“, erklärte das Forschungsinstitut. „Damit dürfte der Inflationsdruck in den kommenden Monaten abnehmen.“

Preise: Entspannung im Einzelhandel

Auch wenn die Preiserwartungen im Einzelhandel noch „deutlich höher“ sind als in anderen Branchen, wollen sogar dort mittlerweile weniger Firmen ihre Preise erhöhen. Das gelte besonders für den Lebensmitteleinzelhandel und Schreibwarenläden. Auch die Dienstleister schrauben laut der Ifo-Umfrage die Preispläne zurück. Sie bleiben im Tourismus demnach jedoch hoch.

Seltener plant das Verarbeitende Gewerbe, die Preise zu erhöhen. Im Bauhauptgewerbe wollen die wenigsten Unternehmen gestiegene Einkaufspreise weitergeben - die Preiserwartungen fielen auf 18,7 Punkte und damit auf den niedrigsten Wert seit April 2021. Grund hierfür ist vor allem die sinkende Nachfrage nach Bauleistungen. (AFP/dpa/df)