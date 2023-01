Spritpreise schwanken im Tagesverlauf - Das sind die Gründe

Rohölpreis und Inflation

Dass die Spritpreise im Tagesverlauf schwanken, ist kein Geheimnis. Benzin und Diesel kosten mal deutlich mehr, mal deutlich weniger. Was den Preis von Treibstoff an den deutschen Tankstellen wie stark beeinflusst, lesen Sie hier:

Fulda - Die Grundlage für den Gesamtpreis an der Zapfsäule ergibt sich aus dem Rohölpreis, der über Angebot und Nachfrage geregelt wird. Die Nachfrage und folglich der Preis sanken, als zu Beginn der Corona-Pandemie alles heruntergefahren wurde. Sprit wurde sehr günstig. Wegen des Kriegs in der Ukraine und den Energieengpässen stiegen die Kosten hingegen zunächst stark an, sanken aber seit dem Frühsommer 2022 wieder.

Da Rohöl weltweit in Dollar gehandelt wird, spielt der Kurs des Euro im Verhältnis zum Dollar ebenfalls eine Rolle, ob Treibstoff eher günstig oder teurer verkauft wird. Während man im Jahr 2008 zeitweise nahezu 1,60 Dollar pro Euro erhalten hat, sind es aufgrund der Inflation aktuell etwa 1,10 Dollar.