Sparkasse, Commerzbank & Co.: Für Kunden gibt es nachts oft kein Bargeld mehr

Geldautomaten gesprengt

+ © Guido Schulmann/dpa/Archivbild Scherben liegen vor einer Filiale der Sparkasse, in der ein Geldautomat gesprengt wurde. (Archivbild) © Guido Schulmann/dpa/Archivbild

In Deutschland werden immer mehr Geldautomaten von Kriminellen gesprengt. Banken und Sparkassen verschließen deshalb nachts immer häufiger ihre Vorräume – auch für Kunden.

München – Bundesweit sind in diesem Jahr nach einem Medienbericht rund 450 Geldautomaten gesprengt worden. Damit sei bei dem Delikt ein Höchststand erreicht worden, berichtete die Welt am Sonntag unter Berufung auf Teilnehmer der Innenministerkonferenz (IMK) im Dezember. Demnach wurden in den Vorjahren deutlich weniger Automaten gesprengt: 414 im Jahr 2020 und 381 im Jahr 2021.

Sprengungen von Geldautomaten nehmen zu: „Es wurden schon Fußgänger verletzt“

Die Taten würden mittlerweile vermehrt mit Sprengstoff verübt, berichtete die Zeitung unter Berufung auf die Innenministerkonferenz. Dies sei eine neue und beunruhigende Entwicklung. Früher hätten Kriminelle eher Gasgemische für Anschläge verwendet. Für das erbeutete Geld würden Tote billigend in Kauf genommen.

Oliver Huth, Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK) in Nordrhein-Westfalen, sagte der Welt am Sonntag, Menschen in der Tatortumgebung seien akut gefährdet: „Es wurden schon Fußgänger verletzt, Metallteile schlugen in Kinderzimmern ein, und Häuser waren nicht mehr bewohnbar.“

Inzwischen würden immer mehr Kriminelle aus den Niederlanden ihre Taten in der Bundesrepublik verüben, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) der Zeitung zufolge. Grund sei, dass Banken in Deutschland anders als im Nachbarland auf den Einsatz etwa von Klebetechniken, mit der Geldscheine bei einer Sprengung zugekleistert und unbrauchbar werden, verzichten. Pistorius brachte den Angaben zufolge auch eine gesetzliche Verpflichtung ins Spiel, damit Banken hierzulande ihre Automaten besser schützen.

Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg reagiert auf Automaten-Sprengungen

Die Banken selbst reagieren allerdings weniger mit dem Einsatz neuer Techniken, sondern mit der Schließung von Filialen und Abbau von Geldautomaten. Erst vergangene Woche verkündete die Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg nach einer Serie von Sprengstoffanschlägen auf Geldautomaten drastische Maßnahmen: Die SB-Geschäftsstellen mit Bankautomaten in Gilching, Inning und Percha (Kreis Starnberg) werden mit sofortiger Wirkung außer Betrieb genommen.

Die Sparkasse München-Starnberg-Ebersberg bittet ihre Kunden, sich Bargeld an anderen Standorten der Kreissparkasse zu besorgen. Für weitere Standorte im Landkreis München sowie den Kreisen Starnberg und Ebersberg werde aktuell ein nächtlicher Wachdienst eingesetzt. Die Stadtsparkassen in München sind von den präventiven Maßnahmen allerdings nicht betroffen.

Banken in Hessen schließen schon länger nachts die Vorräume

Bei der Sparkasse Fulda und der Sparkasse Oberhessen gibt es wegen der Sprengungen nicht mehr rund um die Uhr Bargeld. Und die Frankfurter Sparkasse hat von den 56 Filialen bei 49 die Foyers zwischen 0 und 5 Uhr geschlossen. Die anderen Stellen würden allerdings offen bleiben, weil sie an derart stark belebten Orten seien, dass sie für eine Sprengung nicht in Frage kommen, erklärte ein Sprecher dem Hessischen Rundfunk schon im Frühjahr.

Denn die Sparkassen in Hessen haben schon länger nachts geschlossen – als Reaktion auf die Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten im Bundesland. Große Proteste der Kundschaft seien bei den Sparkassen bisher ausgeblieben. „Viele nehmen das gar nicht wahr“, sagte der Sprecher dem Rundfunk.

Die Sparkassen sind nicht die einzigen, die nachts immer häufiger ihre Filialen schließen: Neben vielen Volksbanken sperren auch die Commerzbank und die Deutsche Bank nachts die Vorräume, wenn sie eine Gefährdung für Sprengungen von Geldautomaten sehen. „An einigen Standorten sind die SB-Zonen nachts geschlossen, die Zeiten sind standortabhängig“, sagte eine Sprecherin der Commerzbank gegenüber dem Hessischen Rundfunk. Ähnlich geht die Deutsche Bank vor.

Mit Erfolg: Die Zahl der Geldautomatensprengungen in Hessen geht zurück, obwohl diese sonst in der Republik gestiegen sind. Im laufenden Jahr habe es bislang 36 Fälle von Automatensprengungen gegeben, teilte das Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit. Im Vorjahreszeitraum seien 47 Fälle registriert worden.

Mit Material der dpa