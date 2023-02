Münchner Siemens-Konzern startet stark ins neue Geschäftsjahr - und erhöht die Prognose

Industrie

Siemens Flagge weht im Wind: Technologieunternehmen geht mit Rekordstart ins Geschäftsjahr 2022/23.

Siemens hat einen starken Start ins neue Geschäftsjahr erwischt. Vor allem eine Sparte glänzte.

München - Der Münchner Technologiekonzern Siemens ist stark ins neue Geschäftsjahr gestartet. Sowohl Umsatz als auch Gewinn sollen im Geschäftsjahr 2022/23 bis Ende September höher als geplant steigen, teilte das Unternehmen mit. Im ersten Geschäftsquartal hat Siemens mit der Digitalisierung-Sparte besser abgeschnitten als erwartet. Sie konnte die Schwächen in der Zugsparte sowie bei der Medizintechniktochter Siemens Healthineers mehr als ausgleichen.

Laut Siemens soll der Umsatz auf vergleichbarer Basis - ohne Effekte aus Zu- und Verkäufen sowie Währungsumrechnungen - um sieben bis zehn Prozent zulegen. Die Schätzungen wurden an beiden Enden um jeweils einen Prozentpunkt erhöht. Für die Sparten Digital Industries und Smart Infrastructure hat Siemens die Erwartungen für Umsatzwachstum und Profitabilität erhöht.

Siemens digitale Sparten sind besonders stark, Höhere Verluste bei Siemens Energy

Im ersten Quartal profitierte der Münchner Konzern von einer stärkeren Entwicklung im Geschäft mit intelligenter Infrastruktur und einem starken Automatisierungsgeschäft in der Digitalisierungssparte.

Im ersten Quartal steigerte Siemens Konzernumsatz um zehn Prozent auf fast 18,1 Milliarden Euro. Das Ergebnis der Industriegeschäfte stieg um neun Prozent auf fast 2,7 Milliarden Euro. Der Nettogewinn sank jedoch auf rund 1,6 Milliarden Euro. Hier wirkte sich unter anderem ein höherer Verlust bei Siemens Energy negativ aus.

Rekordstart für Siemens

Ein kleiner Wermutstropfen war der Auftragseingang, der sieben Prozent nachgab. Im vergangenen Geschäftsjahr profitierte Siemens jedoch von vorgezogenen Bestellungen in der Digitalisierungssparte sowie Großaufträgen bei Siemens Mobility. „Mit 2,7 Milliarden Euro Ergebnis im industriellen Geschäft ist uns der bislang stärkste Start in ein neues Geschäftsjahr gelungen“, sagte Konzernchef Roland Busch über die Zahlen. Aufgrund des Rekordauftragsbestands von 102 Milliarden Euro wurde die Prognose erhöht. Am Donnerstag (9. Februar) findet bei Siemens die Hauptversammlung statt. (rowa mit dpa)