Schwimmende Powerbank: Stromschiffe sollen Öltanker ersetzen

Energiewende

+ © PowerX, Inc. Ein Start-up aus Japan hat den weltweit ersten Batterie-Tanker entwickelt, der Strom über den Seeweg transportieren soll. © PowerX, Inc.

In den kommenden Jahren werden die Menschen immer mehr Strom verbrauchen. Ein Start-up aus Japan hat nun den weltweit ersten Batterie-Tanker entwickelt, der Strom über den Seeweg transportieren soll.

Tokio – Der globale Ausstieg aus den fossilen Energien ist im Gange, die Zukunft wird elektrisch sein – auch in Deutschland. Und dafür wird voraussichtlich eine gewaltige Menge Strom gebraucht. Aktuelle Prognosen zufolge wird 2030 der Bruttostromverbrauch in Deutschland im Vergleich zu 2022 um 26 Prozent steigen – auch dank der zunehmenden Anzahl von E-Autos und Wärmepumpen. Doch woher soll die zusätzliche Elektrizität kommen? Dafür hat das japanische Start-up PowerX eine bahnbrechende Idee.

Strom übers Meer transportieren: Start-up entwickelt weltweit ersten Batterie-Tanker

So wie Öltanker Rohstoffe über die Weltmeere transportieren, soll das in Zukunft mit Strom geschehen. Das Start-up verkündete kürzlich, dass sein Tanker für Strom sich in der Fertigstellung befinde. Es wäre der weltweit erste Batterie-Tanker, eine Art schwimmende Riesen-Powerbank. Das elektrisch angetriebene Schiff wird 140 Meter lang sein und mit 96 Schiffsbatterien in Containern ausgestattet sein, die eine Gesamtkapazität von 241 Megawattstunden haben. Ab 2026 werde das Schiff im In- und Ausland getestet, verkündet PowerX. Die Reichweite liege bei 300 Kilometern. Das Schiff solle noch in diesem Jahrzehnt betriebsbereit werden.

Das Batteriesystem an Bord basiere laut Unternehmensangaben auf einem firmeneigenen Moduldesign mit Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen (LFP), die eine Lebensdauer von über 6.000 Zyklen gewährleisten. Es könnten aber zusätzliche Batterien installiert werden, um noch größere elektrische Transportschiffe zu bauen. Alle Batterien werden im eigenen Werk in der japanischen Präfektur Okayama hergestellt und sollen internationale Schiffsklassifizierungen und geltende Normen erfüllen, verspricht PowerX. Das Unternehmen ist nun weltweit auf der Suche nach Geschäftspartnern und hat auch schon ein Partnerschaftsabkommen unter anderem mit der Stadt Yokohama unterzeichnet.

Stromübertragungsnetze über das Meer aufbauen

Das Ziel von PowerX ist es, groß in den Strommarkt einzusteigen und mit seinen Schiffen neue Stromübertragungsnetze über das Meer aufzubauen und somit die Speicherung, Lieferung und Nutzung erneuerbarer Energien zu fördern. Beispielsweise könnte so über den Seeweg Strom in Gegenden transportiert werden, die viel Elektrizität brauchen, aber nicht die Ressourcen haben, nachhaltig zu produzieren. Ein weiteres Beispiel: die Elektrizität, die in Offshore-Windkraftanlagen hergestellt wird, könnte so über größere Entfernungen zum Festland gebracht werden, ohne auf Kabel angewiesen zu sein.