Rückruf von Langnese-Eis - für Allergiker höchst gefährlich

Wegen möglicher allergischer Reaktionen hat der Lebensmittel-Hersteller „Unilever“ nun ein beliebtes Langnese-Eis aus dem Verkehr gezogen. Es kann für Allergiker eine bedrohliche Zutat enthalten.

Hamburg - Bei diesen sommerlichen Temperaturen steht Eis für viele auf dem täglichen Speiseplan, nun ruft ein Hersteller jedoch ein beliebtes Produkt zurück. „Viennetta Schokolade 650 ml“ enthalte das Allergen Haselnuss und könne bei betroffenen Personen eine allergische Reaktion hervorrufen. Betroffen sind Produkte mit dem Lot Code L8047BA004, einer auf dem Produkt aufgedruckten Uhrzeitangabe zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02.2020.

Rückruf: Eis wurde in zehn Bundesländern verkauft

Das betroffene Eis wurde in Discountern in zehn deutschen Bundesländern verkauft. Neben Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg und Hessen wurde das nicht gekennzeichnete Speiseeis auch in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vertrieben. Obwohl Nicht-Allergiker das Schoko-Eis unbedenklich essen dürfen, bittet Unilever betroffene Käufer die Verpackung für eventuelle Nachfragen aufzubewahren und sich zu melden.

Als Entschädigung verspricht der Herstellern allen Käufern eine Vergütung. Wer das zurückgerufene Eis tatsächlich gekauft hat, der kann sich an die Hotline von Viennetta (Telefonnummer 0800 1013 914) wenden. Kunden müssen hierfür lediglich ein Foto der Verpackung mit dem sichtbaren Lot Code, dem Mindesthaltbarkeitsdatum und der aufgedruckten Uhrzeit an den Hersteller schicken.

