Rückruf bei DM! Drogeriemarkt warnt vor beliebtem Produkt

Mitteilung des Unternehmens

+ © picture alliance/dpa / Uli Deck Der Drogeriemarkt dm hat ein beliebtes Produkt zurückgerufen. © picture alliance/dpa / Uli Deck

Der Drogeriemarkt dm hat ein beliebtes Produkt zurückgerufen. Darin könnten sich Edelstahlborsten einer Reinigunsbürste befinden.

Karlsruhe - Der Drogeriemarkt dm hat das Produkt „dmBio Kokos Riegel Zartbitter 40 g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17. April 2019 zurückgerufen.

Es sei nicht auszuschließen, dass sich in den Riegeln Edelstahlborsten einer Reinigungsbürste befinden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Karlsruhe mit. Die Packungen sollen ungeöffnet oder angebrochen in die dm-Märkte zurückgebracht werden. Kunden erhalten den Kaufpreis erstattet.

Auch vergangene Woche wurden Kunden von Aldi und Penny vom Verzehr eines bestimmten Produktes abgeraten.

dpa/fm