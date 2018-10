Vorsicht, auf keinen Fall essen: Rückruf bei Penny und Aldi

Hartplastikteile im Essen

Hersteller rufen Sushi aus den Regalen von Penny und Aldi zurück. Aufpassen, wenn Sie diese Produkte gekauft haben. Kaufpreis wird rückerstattet!

Neuss - Zwei Hersteller rufen Sushi-Boxen aus den Regalen der Discounter Penny und Aldi Süd zurück. Vom Verzehr dieser Produkte mit dem Verbrauchsdatum 30. Oktober sei dringend abzuraten, warnten Natsu Food in Neuss und Shisu in Leipzig am Samstag.

Rückruf bei Aldi und Penny: Warnung vor Sushi

„Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Einzelfall schwarze Hartplastikteile in der Lachssalat-Komponente befinden können.“ Betroffen sind: Ready Sushi Box Hana und Ready Sushi Box Kiku aus den Penny-Märkten sowie Snacktime Sushi-Box Sunakku und Snacktime Sushi-Box Shokuji von Aldi Süd.

Die Unternehmen haben die betroffenen Produkte nach eigenen Angaben aus dem Verkauf nehmen lassen. Kunden können die gekauften Artikel gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

