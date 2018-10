Aldi Süd ruft Produkt zurück - aus Sicherheitsgründen

Kunden sind alarmiert

Aldi Süd muss nun den nächsten Artikel zurückrufen, denn der Hersteller meldet eine akute Verletzungsgefahr. Der Discounter verspricht jetzt Abhilfe.

Mühlheim an der Ruhr - Achtung ist gerade für die Kunden aller Aldi-Süd-Filialen geboten. Der Discounter ruft auf seiner Internetseite im Rahmen einer Kundeninformation eine Nestschaukel des Lieferanten Flexxtrade GmbH & CO KG zurück (Artikelnummer 51562). Es bestehe eine akute Verletzungsgefahr, da sich die Metallringe lösen könnten, so der Hersteller.

Netzschaukel: Aldi Süd warnt vor Verletzungsgefahr

Die Schaukel war von Anfang April an in den Aldi-Süd-Filialen in Deutschland erhältlich. Der Hersteller hat aber erst jetzt auf die Sicherheitsmängel hingewiesen. Bei sehr starker Belastung bestehe die Gefahr, dass sich die Metallringe zur Halterung des Produkts lösen. Verletzungen können die Folge sein.

Das Unternehmen kämpft in letzter Zeit immer wieder mit solchen öffentlichkeitswirksamen Problemen. Mitte September musste das Schwesterunternehmen Aldi Nord ein Köttbular-Produkt zurückrufen, weil sich darin Plastikteile befanden. Zeitgleich wurde der Vorwurf laut, der Discounter würde seine Produkte zu kurz im Sortiment lassen. Obendrein wechselte dann auch der Ex-Deutschland-Chef von Aldi Süd ausgerechnet zum Konkurrenten Lidl.

Aldi Süd: Discounter verspricht Abhilfe

Um das Sicherheitsproblem der Schaukel zu lösen, fordert Aldi Süd die Kunden nun auf, Kontakt mit dem Lieferanten Flexxtrade aufzunehmen. Der Hersteller stelle ein vormontiertes Seilsystem zur Verfügung, das der Verbraucher dann mit einer Montageanleitung gegen das alte Seilsystem austauschen kann. Dieses Angebot stellt der Hersteller natürlich kostenlos zur Verfügung. Sollten Kunden das Produkt trotzdem zurückgeben wollen, könnten sie das in jeder Aldi-Süd-Filiale tun, auch ohne Kaufbeleg.

Sollten Sie von diesem Problem betroffen sein, wenden Sie sich an den Hersteller Flexxtrade unter der Telefonnummer 00800 - 78747874, E-Mail: flexxtrade-de@teknihall.com.

