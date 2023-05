Endlich: Rentenversicherung bringt kostenloses Angebot - für alle Versicherten in einem Portal

Ruhestand

Die Deutsche Rentenversicherung stellt sich digital auf: Ab Sommer 2023 finden alle Versicherten alle wichtigen Renten-Informationen gebündelt auf einem Portal.

Berlin – Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) bereitet seit längerer Zeit ein neues Angebot vor, das das digitale Zeitalter einläuten soll. Nach längerer Vorbereitung soll die digitale Renten-Übersicht nun endlich kommen: Ab Sommer 2023 werden sich alle Versicherten auf einer Online-Plattform registrieren können und dort auf einen Blick sehen, wie viel Rente sie im Alter erhalten werden.

Die Idee ist ganz einfach: Wer eine Altersrente über die DRV bezieht oder beziehen wird, kann sich in dem Online-Portal anmelden. Dort gibt es dann die Möglichkeit, nicht nur die persönlichen Ansprüche von der gesetzlichen Rente einzusehen – sondern auch alle privat und betrieblich abgeschlossenen Renten. Das betrifft sowohl monatliche als auch einmalige Zahlungen, die man zur Altersvorsorge abgeschlossen hat.

Digitale Rentenübersicht: Start verpflichtend ab Dezember

In der Detailansicht können Versicherte dann auch einsehen, ab wann genau sie Anspruch auf ihre gesetzliche Rente haben werden und wie hoch die prognostizierte Auszahlung ist. So soll es Versicherten transparent gemacht werden, wie viel Geld ihnen im Alter zur Verfügung stehen wird – und wo noch privat vorgesorgt werden müsste.

Das genaue Startdatum für die digitale Rentenübersicht ist noch immer nicht geklärt. Laut einer DRV-Sprecherin soll die Plattform aber im „Sommer 2023“ starten. Ab Dezember 2023 wird das System dann für alle Versicherungen, die eine Altersvorsorge anbieten, verpflichtend sein. Damit soll sichergestellt werden, dass Versicherte wirklich alle Ansprüche einsehen können. Wer also möglicherweise vergessen hat, dass er oder sie vor Jahren mal bei einem alten Arbeitgeber eine betriebliche Altersvorsorge abgeschlossen hat, würde sie in der digitalen Rentenübersicht wieder finden.

Aber keine Sorge: die Renteninformation, die jährlich per Brief an alle Versicherten geht, wird es auf absehbare Zeit noch geben. Die digitale Rentenübersicht ist aktuell nur ein kostenloses Zusatzangebot. Ob sich das in der Zukunft ändert, ist ungewiss.

