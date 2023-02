Das sind die 10 reichsten Deutschen

Forbes-Liste

+ © agrarmotive / IMAGO Wie viel Geld haben die reichsten Deutschen 2023? © agrarmotive / IMAGO

Das US-Magazin Forbes hat wieder ein Ranking mit den reichsten Deutschen 2023 veröffentlicht. Gemeinsam verwalten sie ein Vermögen von 200 Milliarden Dollar. Wer sind die Top 10?

Berlin - Discounter, BMW oder Biontech: Die zehn reichsten Deutschen sitzen in den Chefetagen unterschiedlichster Unternehmen. Insgesamt haben sie ein gemeinsames Vermögen von 200 Milliarden US-Dollar. Das US-Magazin Forbes stellt die reichsten Menschen in Deutschland vor. Auch dieses Jahr ist nur eine einzige Frau in der Liste.

Platz 10: Andreas von Bechtolsheim und Familie

Andreas von Bechtolsheim besitzt 2023 ein Vermögen von rund 10,3 Milliarden Dollar. Vor Jahren hat der Informatiker das Unternehmen Sun Micorsystems mitbegründet, das seit 2010 zu Oracle gehört. Oracle ist heute eines der erfolgreichsten Tech-Unternehmen der Welt. Bechtolsheim hat schon 1998 in Google investiert, was ihn nun zu einem der reichsten Männer Deutschlands macht.

+ Der deutsche Unternehmer Andreas von Bechtolsheim. © SCOTT OLSON/AFP

Platz 9: Andreas Strüngmann und Familie

Andreas und Thomas Strüngmann sind Zwillingsbrüder und Gründer des Pharmaunternehmens Hexal. Seit 2005 ist Hexal eine Tochter des Pharmaunternehmens Novartis. Die Strüngmann-Brüder sind außerdem Anteilseigner von Biontech: Sie halten zusammen 50 Prozent der Firma, die den Corona-Impfstoff hergestellt hat. Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Vermögen der beiden daher drastisch erhöht. Andreas Strüngmann hält ein Vermögen von 12,2 Milliarden Dollar.

Platz 8: Thomas Strüngmann und Familie

Auch Thomas Strüngmann hat laut Forbes 12,2 Milliarden Dollar Vermögen. In der aktuellen Übersicht nehmen die Brüder getrennte Plätze ein. Würde man sie im Ranking zusammenfassen, stünden sie auf Platz 5 der reichsten Deutschen.

Platz 7: Karl Albrecht Jr. und Familie

Die Plätze 6 und 7 werden ebenfalls von zwei Brüdern eingenommen. Karl Albrecht Junior und Theo Albrecht sind die Erben des Aldi-Gründers Karl Albrecht. Der Junior besitzt aktuell den Ableger Aldi Süd der Supermarktkette. Karl Albrecht Junior hat damit ein Vermögen von 15,7 Milliarden Dollar.

Platz 6: Theo Albrecht und Familie

Theo Albrecht hat Aldi Nord von seinem Vater geerbt. Er hält ein Vermögen von 16,3 Milliarden Dollar. Aldi Nord und Aldi Süd sind zusammengenommen der zweitgrößter Discounter in Deutschland. Übrigens: Aldi ist eigentlich eine Abkürzung und steht für Albrecht Diskont.

Platz 5: Reinhold Würth und Familie

Reinhold Würth ist mit seinen 87 Jahren der älteste in dieser Liste. Er ist Gründer der Würth-Gruppe, die schon seit den 1950er Jahren existiert. Die Firma ist mittlerweile das weltgrößte Unternehmen für Befestigungstechnik und beschäftigt weltweit 80.000 Menschen. Reinhold Würth hat ein Vermögen von 16,6 Milliarden Dollar.

+ Reinhold Würth ist einer der reichsten Deutschen 2023 © Christoph Schmidt/dpa

Platz 4: Stefan Quandt

Die Familie Quandt ist eine der ältesten deutschen Unternehmerfamilien. Die Familie hat sich über die Jahre breit aufgestellt, ihr Vermögen wurde hauptsächlich vor dem Zweiten Weltkrieg und während des Dritten Reichs aufgebaut. Der Vater von Stefan Quandt war Herbert Quandt, dessen Vermögen vor allem in den 1960er Jahren mit seiner Beteiligung am Autobauer BMW stammt. Stefan Quandt besitzt 25,83 Prozent der Anteile bei BMW und ist Hauptaktionär bei der Management-Holding Delton. Er hat ein Vermögen von 24,7 Milliarden Dollar.

+ Stefan Quandt ist der Sohn von Johanna und Herbert Quandt © Frank Rumpenhorst/dpa

Platz 3: Susanne Klatten

Susanne Klatten stammt ebenfalls aus der Familie Quandt und ist damit die zweite Erbin von BMW im Ranking. Sie ist außerdem die einzige Frau in der Liste. Mit einem geschätzten Vermögen von 27,8 Milliarden Dollar liegt sie deutlich vor ihrem Bruder, Stefan Quandt. Klatten gehören 20,95 Prozent der Anteile am Münchner Automobil-Riesen BMW.

+ Susanne Klatten ist die einzige Frau im Forbes-Ranking © Sven Hoppe/dpa

Platz 2: Klaus Michael Kühne

Klaus Michael Kühne ist der Erbe des einstigen Familienbetriebs Kühne+Nagel, das mittlerweile eines der wichtigsten Logistikunternehmen der Welt ist. Sein Vermögen umfasst 32,1 Milliarden Dollar. Kühne besitzt auch Beteiligungen bei Hapag-Lloyd, Lufthansa und beim Hamburger SV.

+ Klaus Michael Kühne ist der Zweitreichste Mann in Deutschland © Axel Heimken/dpa

Platz 1: Dieter Schwarz

Der reichste Mann Deutschlands ist Dieter Schwarz, der Eigentümer der Schwarz-Gruppe. Zur Unternehmensgruppe gehören viele bekannte Marken, darunter Lidl und Kaufland. Die Geschäftsfelder der Gruppe reichen von Informatik und Dienstleistungen über Immobilien und Logistik. Dieter Schwarz verfügt 2023 über ein Vermögen von rund 39,2 Milliarden Dollar.

Die reichsten Deutschen im Jahr 2022: Das Ranking vor einem Jahr

Das Ranking sah vor einem Jahr noch etwas anders aus. Die reichsten Deutschen damals waren:

1. Dieter Schwarz 47,1 Mrd. Dollar 2. Klaus Michael Kühne 36,8 Mrd. Dollar 3. Beate Heiser und Karl Albrecht Jr. 36,8 Mrd. Dollar 4. Susanne Klatten 24,3 Mrd. Dollar 5. Stefan Quandt 20,7 Mrd. Dollar 6. Reinhold Würth 19 Mrd. Dollar 7. Theo Albrecht 18,7 Mrd. Dollar 8. Andreas Strüngmann 11,9 Mrd. Dollar 9. Thomas Strüngmann 11,9 Mrd. Dollar 10. Alexander Otto 10,9 Mrd. Dollar

Die reichsten Menschen in Deutschland haben sehr viel Geld. Im internationalen Vergleich liegen sie aber weit hinten: 2022 war laut Forbes Elon Musk der reichste Mann der Welt. Sein Vermögen wurde damals auf 219 Milliarden Dollar geschätzt. Seitdem er Twitter gekauft hat, ist sein Vermögen aber deutlich gesunken. 2023 wird er vermutlich nicht mehr der reichste Mann der Welt sein.