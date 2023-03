Korruptionsverdacht: Razzia bei Vonovia – Zentrale in Bochum wird durchsucht

Staatsanwaltschaft ermittelt

+ © Ina Fassbender/Imago Deutschlands größter Vermieter Vonovia äußert sich zum Vorwurf, keine Verantwortung zu übernehmen. © Ina Fassbender/Imago

Vonovia besitzt in Deutschland knapp 550.000 Wohnungen. Nun soll gegen den Konzern eine Razzia in Bochum laufen. Es geht um Korruption bei der Auftragsvergabe.

Bochum – Zur Stunde werden die Geschäftsräume von Vonovia in Bochum von der Staatsanwaltschaft durchsucht. Nach Informationen von WDR und „Süddeutscher Zeitung“ suchten die Ermittler nach Beweismitteln eines möglichen Korruptionsskandals. Die Razzia gegen Vonovia soll seit den frühen Morgenstunden laufen.

Vonovia gilt als das größte Vermietungsunternehmen Europas. Alleine in Deutschland besitzt der DAX-Konzern 549.000 Wohnungen. Wie es heißt, bestätigte die Staatsanwaltschaft Bochum, dass es am heutigen Morgen eine größere Durchsuchungsmaßnahme im Bereich Wirtschaftsstrafrecht gebe. Der Vorwurf: Korruption bei der Auftragsvergabe an Bau- und Handwerksfirmen. Vonovia erklärte gegenüber WDR und SZ, dass Ermittlungsbehörden Unterlagen wegen des Verdachts von mutmaßlich problematischen Vergaben von Aufträgen an Nachunternehmen eingesehen hätten.

Mehr in Kürze