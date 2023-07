Eskalation im Spielwaren-Reich: Playmobil-Betriebsrat geht auf Management los: „Treten Vermächtnis mit Füßen“

„Angst und Demütigungen“

+ © Thomas Imo/photothek.net Der Betriebsrat von Playmobil hat in einem Schreiben scharfe Kritik an der Unternehmensführung geäußert. (Symbolbild) © Thomas Imo/photothek.net

Der Betriebsrat von Playmobil hat in einem Schreiben scharfe Kritik an der Unternehmensführung geäußert. Ein Unternehmenssprecher bezeichnet diese als „haltlos“.

Nürnberg – Die Playmobilfiguren begeistern Generationen von Kindern. Gegründet wurde die bekannte Spielzeug-Marke von dem 2015 verstorbenen Firmeneigentümer Horst Brandstätter, der Sitz des Unternehmens liegt in Zirndorf bei Nürnberg. Doch dort scheint die Stimmung nicht so heiter zu sein, wie die bunten Spielfiguren es vermuten lassen.

„Demütigungen“: Sprecher bezeichnet Vorwürfe als „haltlos“

Das legt ein Schreiben des Betriebsrats an die Belegschaft nahe, die dem Manager Magazin vorliegt. Darin werden massive Vorwürfe gegen die Unternehmensführung geäußert: „Mit der Art wie das Unternehmen seit dem Tod von unserem Patriarchen Horst Brandstätter geführt wird, treten Sie das Vermächtnis mit Füßen“, steht demnach in dem sieben Seiten langen Schreiben. Inzwischen seien „Angst und Demütigungen an der Tagesordnung“, zitiert das Magazin weiter aus dem Dokument.

Mütter, die aus der Elternzeit zurückkommen, würden demnach „gegängelt, bis diese kündigen“. Außerdem steht der Vorwurf im Raum, dass der im Juli 2022 ausgehandelte Tarifvertrag noch nicht umgesetzt worden sei. Ein Sprecher des Unternehmens bezeichnete diese Vorwürfe gegenüber IPPEN.MEDIA am Mittwoch als „haltlos“.

Er bestätigte aber, dass bei den Betriebsversammlungen an allen drei Standorten eine Rede verlesen wurde, in der „ohne Begründung die Aussage ‚Demütigungen sind an der Tagesordnung‘ getätigt wurde“. Diese Aussage stammten aber nicht vom Betriebsratsvorsitzenden oder seinem Stellvertreter, die gar nicht anwesend gewesen seien. „In unserem Unternehmen gibt es keinerlei Demütigungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, so der Sprecher.

Playmobil: Schon öfter Zoff zwischen Betriebsrat und Unternehmensführung

Tatsächlich gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Zoff zwischen Betriebsrat und Unternehmensführung. 2019 scheiterte die Geschäftsführung mit einer Klage gegen den eigenen Betriebsrat, weil dieser im heißen Sommer 2018 die Mitarbeitenden zu Hitzepausen aufgerufen hatte. Zuvor gab es 2016 Schlagzeilen wegen der Auseinandersetzungen über die Betriebsratswahlen.

Jenseits der Querelen kann das Unternehmen auf eine jahrzehntelange Geschichte zurückblicken: Die Markteinführung von Playmobil erfolgte im Jahre 1974 - seitdem sind die Spielzeuge in vielen Kinderzimmern zu finden. 2015 folgte dann die Zäsur: Der Firmenpatriarch Horst Brandstätter verstarb und hinterließ Playmobil ein Milliardenvermögen.

Nach seinem Tod kam eine Doppelstiftung zum Zug: eine gemeinnützige Stiftung und eine Unternehmensstiftung, in der die wichtigsten Mitarbeiter vertreten sind. Ende 2016 übernahm Steffen Höpfner den Posten als Vorstandschef. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/2022 kämpfte Playmobil mit sinkenden Erlösen, das Manager Magazin geht davon aus, dass auch das Geschäftsjahr 2022/2023 eher „enttäuschend“ verlaufen sei.