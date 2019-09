Pilotenstreik bei British Airway - viele Flüge gestrichen - das müssen Passagiere wissen

Zehntausende Passagiere betroffen

+ © Frank Augstein Geparkt: Flugzeuge von British Airways auf dem Flughafen Heathrow. © Frank Augstein

Erstmals wollen Piloten der Fluggesellschaft im Kampf für eine bessere Bezahlung streiken. Heute sind fast alle Flüge der Airline gestrichen.

London - Die Fluggesellschaft British Airways streicht wegen eines Pilotenstreiks nahezu alle Flüge. Es habe keine Möglichkeit gegeben vorherzusagen, wie viele Piloten zur Arbeit kommen oder welche Flugzeuge sie fliegen dürfen, teilte die Airline am Montagmorgen in London mit. „Wir hatten daher keine andere Wahl, als unsere Flüge zu fast 100 Prozent abzusagen.“

Die Piloten wollen für eine bessere Bezahlung streiken. Nach Angaben der Gewerkschaft Balpa sind für diesen Montag, kommenden Dienstag sowie am 27. September Arbeitsniederlegungen bei der britischen Airline geplant. British Airways signalisierte am Montagmorgen zugleich die Bereitschaft, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Ein Pilot tauchte nicht zu seinem Flug nach Alicante auf - doch die Reisenden wollten nicht auf ihren Flug verzichten: Ein Passagier übernahm kurzerhand das Steuer.

British Airways streikt: Zehntausende Passagiere betroffen

Von den Streiks dürften nach Angaben der Nachrichtenagentur PA Zehntausende Passagiere betroffen sein. British Airways biete etwa 850 Flüge pro Tag an. Betroffenen Kunden wurden Erstattungen oder Umbuchungen angeboten. Flüge mit BA CityFlyer, SUN-AIR und Comair seien nicht betroffen, heiß es weiter.

British Airways hatte den Piloten im Juli eine Gehaltserhöhung von 11,5 Prozent über drei Jahre angeboten. Dies wurde jedoch zurückgewiesen. Die Airline gehört zu den weltgrößten Fluggesellschaften.

Pilotenstreik: „British Airways muss aufwachen“

„British Airways muss aufwachen“, sagte Balpa-Generalsekretär Brian Strutton. Die Piloten hätten in schwierigen Zeiten erhebliche Gehaltskürzungen hinnehmen müssen. Nun solle die Fluggesellschaft in Zeiten des Profits auch etwas zurückgeben. Nach Angaben der Pilotengewerkschaft kostet ein Streiktag 40 Millionen britische Pfund (etwa 44 Millionen Euro).

Auch hiervon sind tausende Passagiere betroffen: Von Pleite bedroht - Traditions-Airline stellt ab Freitag sämtliche Flüge ein

dpa