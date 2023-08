Pepco: In welchen NRW-Städten der Discounter bald Filialen eröffnet

Überblick

Der Discounter Pepco will in Deutschland aktuell eine Filiale nach der anderen eröffnen. Auch in NRW sind erste Standorte geplant. Wo und wann es neue Läden gibt.

Köln – Erst seit 2022 ist Pepco auch in Deutschland vertreten, doch bereits in einigen Jahren sollen bis zu 2000 Filialen in der ganzen Bundesrepublik ihre Waren anbieten. Dieses Ziel nimmt der Discounter vor allem seit Sommer verstärkt in Angriff und will bis zum Jahresende 2023 noch dutzende neue Standorte eröffnen. Darunter auch einige in Nordrhein-Westfalen.

Wo und wann 2023 neue Pepco-Filialen in NRW eröffnen

Oberhausen : Bero-Zentrum (Ende September 2023)

: Bero-Zentrum (Ende September 2023) Mönchengladbach (Herbst 2023)

(Herbst 2023) Kamp-Lintfort (Datum noch unklar)

(Datum noch unklar) Hinweis: Stand vom 2. August 2023 – alle Angaben ohne Gewähr

Bereits seit geraumer Zeit hat Pepco auch NRW in den Blick genommen. Nachdem lange Ostdeutschland im Fokus gelegen hatte, eröffnen nun auch die ersten Filialen im Westen. Zuerst war bekannt geworden, dass ein Pepco-Standort in Mönchengladbach geplant ist.

Pepco: Alle Infos zu Gründung, Konzept und Sortiment ► Trotz der großen Expansionspläne ist Pepco vielen Menschen noch kein Begriff. 24RHEIN erklärt, wer hinter dem Discounter steckt, wie das Konzept aussieht und was es dort zu kaufen gibt.

Weitere Pepco-Filialen bereits in Planung – großen Potenzial durch Einkaufscenter-Kooperation

+ Das polnische Unternehmen Pepco will sich auf dem deutschen Markt ausbreiten. (Symbolbild) © Beata Zawrzel/Imago

Dass bereits weitere Pepco-Standorte in NRW geplant sind, lässt sich an den Stellenausschreibungen des Discounters erkennen. So wird aktuell für neue Geschäfte in Gelsenkirchen und Ahlen Personal gesucht. Außerdem soll auch die Stelle des „Area Manager NRW“ besetzt werden, was den zunehmenden Fokus auf das größte deutsche Bundesland unterstreicht.

Einen Hinweis, wo der Discounter in NRW ebenfalls zukünftig vertreten sein könnte, gibt die neue Kooperation mit ECE. Sowohl Pepco als auch der Einkaufscenter-Betreiber haben bereits angekündigt, dass die Zusammenarbeit ausgeweitet werden soll. „Weitere Pepco-Filialen in ECE-Centern sind geplant, es steht aber noch nicht fest, wann und wo“, teilte ein ECE-Sprecher gegenüber 24RHEIN mit. ECE hat in NRW 18 Standorte. Darunter der Limbecker Platz Essen, das Rhein-Ruhr Zentrum in Mülheim, das Allee-Center Remscheid, das Aquis Plaza Aachen, der Hürth Park oder das Rheinpark-Center Neuss. (os)

Rubriklistenbild: © Beata Zawrzel/Imago