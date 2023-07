Pepco expandiert in NRW: Wer hinter dem Discounter steckt und wie die Filialen aussehen

Die wichtigsten Infos

Pepco wächst rasant. In NRW und Deutschland sollen bald hunderte neue Filialen eröffnen. Alles, was man zu dem Discounter wissen muss.

Köln – 1999 gegründet, 2004 in Polen gestartet und heute mit über 3000 Filialen in ganz Europa vertreten. Pepco hat vor allem in den vergangenen Jahren einen rasanten Aufstieg erlebt. Allein 2022 feierte der Discounter hunderte Neueröffnungen, darunter unter anderem die ersten Geschäfte in Deutschland. Bald folgen auch die ersten Standorte in NRW, doch die Kette ist vielen immer noch kein Begriff. Wie Pepco funktioniert, was es dort zu kaufen gibt und wo neue Filialen entstehen sollen.

Wer steckt hinter Pepco?

+ Pepco expandiert in ganz Deutschland © Hubert Padalak/Pepco

Pepco wird oft als polnischer Discounter bezeichnet, doch eigentlich hat die dahinterstehende „Pepco Group N.V.“ ihren Sitz in der britischen Hauptstadt London. Neben der namensgebenden Kette gehören zu dem Unternehmen auch noch die Discounter Poundland und Dealz. Polen spielte in der Historie der Gruppe aber eine wichtige Rolle. Dort wurde nicht nur die allererste Pepco-Filiale eröffnet, sondern mit über tausend Standorten ist es bis heute der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt des Unternehmens. Hinter Pepco steckt die Steinhoff International Holdings. Seit Anfang 2023 hält der internationale Möbelkonzern über 70 Prozent der Firmenanteile. Zu Steinhoff gehörte unter anderem bis 2018 auch der Möbel-Discounter Poco Domäne.

Welches Konzept hat Pepco?

Die Pepco-Kette verfolgt als Non-Food-Discounter ein ähnliches Konzept wie Tedi, Kik oder auch der ebenfalls stark expandierende Action-Markt. Bei Pepco werden alle möglichen Produkte (außer Lebensmittel) aus dem Haushaltsbereich zu tendenziell eher günstigen Preisen angeboten. Weitere Mitbewerber sind unter anderem Woolworth, TK Maxx oder Hema.

Wie die Pepco-Filialen aussehen und was man dort kaufen kann

+ So sieht das Sortiment in einem Pepco-Shop aus © Andrzej Stawinski /Pepco

Als Discounter setzt Pepco bei der Gestaltung seiner Filialen vor allem auf Pragmatismus. Es gibt dort einfache Regale mit sehr unterschiedlichen Produkten. Das Sortiment besteht aus Haushaltswaren, Polstermöbeln, Modeaccessoires, Schuhen, Kosmetika, Spielzeug und Kinder-, Herren- sowie Damenbekleidung.

+ Pepco verkauft neben Bekleidung auch Haushaltsartikel. © Pepco

Pepco hat große Expansionspläne in Deutschland – auch mehrere NRW-Filialen in Planung

Mit über 3300 Geschäften und 29.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Pepco derzeit in 18 europäischen Ländern vertreten. Vor allem in Deutschland möchte der Discounter in den kommenden Jahren groß angreifen. Ganze 2000 Filialen möchte die Kette in den kommenden Jahren hierzulande eröffnen. „Wir wachsen dynamisch und planen für dieses Jahr die Eröffnung von mindestens 50 neuen Geschäften im ganzen Land“, hatte ein Unternehmenssprecher gegenüber 24RHEIN bereits Anfang 2023 mitgeteilt. Man wolle „so schnell wie möglich“ bundesweit in der Nähe der Kunden sein. Nach einer Kooperation mit Einkaufszentrums-Betreiber ECE wurden jüngst 17 Neueröffnungen angekündigt.

Trotz Fokus auf Ostdeutschland hatte Pepco bereits Anfang 2023 auch NRW in den Blick genommen. Mittlerweile sind die Pläne etwas konkreter. Noch 2023 soll in Mönchengladbach die erste NRW-Filiale von Pepco eröffnen. Darüber hinaus gibt es schon etliche weitere Stellenausschreibungen für den Westen. So wird für Geschäfte in Oberhausen, Gelsenkirchen, Ahlen und Kamp-Lintfort aktuell Personal gesucht. Außerdem soll auch die Stelle des „Area Manager NRW“ besetzt werden, was den steigenden Fokus auf das größte deutsche Bundesland unterstreicht. Spätestens ab 2024 kann also mit einigen neuen Pepco-Filialen in NRW gerechnet werden. (os)

Rubriklistenbild: © Hubert Padalak/Pepco