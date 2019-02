Schock bei Penny: Kunde findet lebendiges Tier in seiner Salatbox

Unerwünschte Beilage

+ © picture alliance / Ralf Hirschbe / Ralf Hirschberger Einweg-Plastiktüten bei Penny sollen verschwinden © picture alliance / Ralf Hirschbe / Ralf Hirschberger

In einem Fertigsalat von Penny entdeckte ein Kunde ein lebendiges Insekt. Das Tier versuchte noch, sich aus der Plastikbox zu befreien.

Gesunde Ernährung hin oder her, bei so einem Fund dürfte wohl jedem die Lust auf Salat vergehen: In einer Salatbox von Penny entdeckte Facebook-User Nik S. ein lebendiges Insekt, das versuchte, sich aus der Plastikbox zu befreien. „Seit wann verkauft ihr eigentlich lebende Tiere??“, fragte der Penny-Kunde den Discounter in einem Facebook-Post, in dem außerdem ein Video von dem Ekelfund zu sehen ist.

Das Video zeigt, wie sich das krabbelnde Insekt in der Salatbox befindet. Der Facebook-User kritisert, dass die Penny-Produkte wohl nicht gründlich genug auf Fremdkörper untersucht werden. Der Discounter reagierte einen Tag später auf den Post. „Oh man, das sollte natürlich nicht passieren“, lautete der Kommentar des Penny-Teams. Immerhin: Der Vorfall soll nun geprüft werden.

+ Bei Facebook machte der Penny-Kunde auf das Insekt im Salat aufmerksam. © Screenshot: Facebook

Bleibt nur zu hoffen, dass sich nicht noch mehr Insekten in Salatboxen verirren.

Und nicht nur bei Penny kam es kürzlich zu einer unappetitlichen Entdeckung. Auch der Discounter Aldi macht Negativ-Schlagzeilen. In einer Filiale des Konzerns fand eine Kundin schimmlige Erdbeeren, und beschwerte sich deshalb via Facebook. Der Discounter hat bereits auf die Beschwerde reagiert.

Was eine Mutter in einer Packung Nuss-Nougat-Hörnchen von Aldi entdeckte, ist zwar nicht eklig. Dennoch zeigte sich die Frau über eine Zutat der Hörnchen sehr verärgert. Es stellte sich jedoch heraus, dass ihr Ärger unberechtigt war.

Lesen Sie auch:

Nach Merkel-Rede: New York Times mit düsterer Bewertung der deutsch-amerikanischen Beziehungen

Sicherheitskonferenz in München: Angela Merkel hat für ihre Rede Standing Ovations bekommen. Die New York Times gibt nach Merkels Worten eine düstere Bewertung für die deutsch-amerikanischen Beziehungen ab.

Bekannter Maler stirbt völlig vereinsamt - erst Tage später findet ihn die Polizei

Der Schongauer Kunstmaler Alfons Ettenhuber war ein Genie. Er hat große Meister wie Rembrandt, Dürer und Degas kopiert und seine Werke auf Ausstellungen gezeigt. Jetzt fand sein Leben ein trauriges Ende. Darüber berichtet Merkur.de*

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion