+ © dpa / Lino Mirgeler BMW-Chef Harald Krüger kündigt seinen Rückzug aus dem Unternehmen an © dpa / Lino Mirgeler

Der amtierende BMW-Chef Harald Krüger kündigt seinen Rückzug von der Spitze des Automobilherstellers an.

München - BMW-Chef Harald Krüger hat seinen Rückzug von der Spitze des Autobauers angekündigt. Er wolle sich "beruflich neu orientieren", erklärte Krüger am Freitag. Nach Unternehmensangaben will sich der Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung am 18. Juli mit der Nachfolge befassen, bis zu einer Entscheidung bleibe der Vorstandschef im Amt.

