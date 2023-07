Noch gar nicht gebaut und schon gibt es Ärger: Kritik am Outlet-Center Remscheid

Planungen laufen

Das geplante Outlet-Center in Remscheid-Lennep sorgt für Aufregung in der Region. Neben Zuspruch gibt es nun auch Kritik.

Remscheid – Mit der Zustimmung des Stadtrates hat das neue Projekt zum Outlet-Center in Remscheid eine der ersten großen Hürden genommen. Zumindest politisch steht dem geplanten Einkaufscenter von Investor Philipp Dommermuth vorerst nichts mehr im Wege. Doch es gibt Gegenwind. Die Bürgerinitiative Lennep sowie der Fußballverein FC Remscheid kritisieren das Projekt scharf.

Bürgerinitiative Lennep zu Outlet-Center-Plänen: „Schlicht verantwortungslos“

Jahrelange hat sich die Bürgerinitiative Lennep gegen das Designer Outlet-Center von McArthurGlen eingesetzt. Lange vor Dommermuth wollte das britische Unternehmen hier bauen. Doch das Projekt scheiterte vor Gericht – aufgrund von Mängeln im Bebauungsplan.

Die Pläne zum neuen Outlet-Center sind völlig anders als die von McArthurGlen. So soll beim neuen Outlet Remscheid in puncto Nachhaltigkeit vieles besser werden, verspricht der Investor. Die Bürgerinitiative Lennep ist dennoch nach jetzugem Stand der Dinge gegen den Bau. Auch bei der Lenneper Konferenz im März 2023, dem ersten Austausch zwischen Investor und Bevölkerung, hatte ein Vereins-Vertreter Bedenken geäußert. Diese haben sich anschließend nur verstärkt. Der Verein sieht in dem Outlet-Center eine Gefahr für Umwelt, Gesundheit und Wirtschaft in Lennep. Durch den Bau würde die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger eingeschränkt, glaubt die Initiative. Die Kehrtwende der Stadt sei deshalb „unbegreiflich“ und „schlicht verantwortungslos“, meint Vereinsvorstand Peter Lange.

Outlet-Center Remscheid: Bringt es mehr Arbeitsplätze?

Bereits kurz nach der Lenneper Konferenz hatte Lange die Kritikpunkte an dem Outlet Remscheid erläutert. „Der vorgestellte Planungsansatz des neuen Investors geht zwar auf von uns gesetzte Eckdaten (u.a. Erhalt der Bäume und der Wupperstraße, kein Parkhaus auf dem Kirmesplatz) ein und versucht brutale architektonische Eingriffe in das Stadtbild zu minimieren. Trotzdem bleibt die grundsätzliche Kritik bestehen: Ein Outlet-Center erzeugt unnötigen Konsum und ist mit einer gesunden Umwelt nicht in Einklang zu bringen“, so Peter Lange in einer Mitteilung. Die Hülle scheine grün, aber der Inhalt sei es nicht. „Auch bei einem ‚grünen‘ DOC wird eine Verkehrslawine über Lennep hereinbrechen und der Verkauf von großen Stadtflächen an einen Investor, der keine nachhaltige, langfristige Nutzung garantieren kann, ist fahrlässig“, so Lange weiter.

Diese Kritik untermauerte die Bürgerinitiative Lennep dann in einer weiteren zwölfseitigen wissenschaftlichen Stellungnahme Mitte Juni 2023. Darin führte der Braunschweiger Architekt Holger Pump-Uhlmann die angesprochenen Probleme am Outlet Remscheid detailliert aus, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Demnach würde das neue Einkaufscenter zu einem massiv erhöhten CO 2 -Ausstoß führen und die Kaufkraft aus der Lenneper Innenstadt abziehen. Kritiker merken auch an, dass unklar sei, ob das neue Center wirklich mehr Arbeitsplätze nach Remscheid bringe – oder viel mehr als großer Einzelhandel-Konkurrent zu Ladenschließungen in der Innenstadt führe.

Fußballverein FC Remscheid bangt wegen Outlet-Center um Stadion

Ein weiterer großer Kritiker am Outlet Remscheid ist der FC Remscheid – jedoch aus ganz anderen Gründen. Der Fußballverein würde durch den Bau des Einkaufscenters seine Heimstätte verlieren, denn das Röntgen-Stadion müsste wohl abgerissen werden. In einer Stellungnahme erklärt der Verein, dass man nicht grundsätzlich gegen den Bau eines Outlet-Centers sei, „sondern für den Erhalt eines kleinen und modernen Röntgen-Stadions“. Aufgrund des drohenden Aus der historischen Spielstätte zeigt sich der FC Remscheid enttäuscht: „Der Verein findet es schade, dass man sich überhaupt nicht mehr mit dem Röntgen-Stadion beschäftigt. Nur noch der Abriss steht im Fokus. Es gäbe sicherlich auch die Möglichkeit, beide Projekte miteinander zu verbinden.“

Die Stadt plant derzeit, dass der Fußballverein ins Stadion Reinshagen wechseln soll. Doch die Chefs des FC Remscheid sind dagegen: Die Spielstätte sei nicht für höhere Liegen geeignet, jedoch hat der aktuelle Landesligist (6. Liga) Ambitionen auf einen Aufstieg in höhere Klassen. Lieber wäre den Vereinschefs deshalb ein neues Stadtion an einem anderen Ort in Lennep oder Lüttringhausen. Laut dem Remscheider Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz sei dies aber finanziell nicht machbar. Stattdessen glaube er daran, dass sich die Probleme in Reinshagen durch Umbauarbeiten lösen ließen. Ob sich Fußballverein und Stadt bei dem Thema noch einig werden, ist offen. Doch bis dahin, bleibt die Kritik am Outlet Remscheid wohl laut. (os)

