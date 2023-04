Öffnungszeiten an Ostern 2023: Wann sind Supermärkte geöffnet?

Einkaufen an Ostern

+ © Martin Wagner/Imago & Chromorange/Imago Über Ostern haben Supermärkte nicht wie gewohnt geöffnet (IDZRNRW-Montage) © Martin Wagner/Imago & Chromorange/Imago

An Karfreitag und Ostermontag 2023 bleiben Supermärkte und andere Geschäfte geschlossen. Der Überblick, wie Supermärkte in NRW an Ostern 2023 öffnen.

Köln – Ostern rückt näher: Während die Wetteraussichten für die Ostertage noch zwischen Frost und Wärme schwanken, bereiten sich viele Familien schon auf die Feiertage vor. Für das große Essen oder den Brunch am Ostersonntag braucht es natürlich die notwendigen Zutaten. Aber was, wenn plötzlich noch etwas fehlt? Während Bäckereien über Ostern die meiste Zeit geöffnet bleiben dürfen, müssen viele andere Geschäfte schließen. Ein Überblick, was bei Rewe, Aldi, Edeka und anderen Supermärkten von Gründonnerstag bis Ostermontag gilt.

Ostern 2023 Beginn der Osterferien (NRW) Montag, 3. April Karfreitag (Feiertag) Freitag, 7. April Karsamstag Samstag, 8. April Ostersonntag (Feiertag) Sonntag, 9. April Ostermontag (Feiertag) Montag, 10. April Ende der Osterferien (NRW) Samstag, 15. April

Supermarkt: Öffnungszeiten an Gründonnerstag (6. April)

Öffnungszeiten Gründonnerstag: Supermärkte haben wie gewohnt geöffnet, da Gründonnerstag kein gesetzlicher Feiertag ist.

An Gründonnerstag (6. April) haben die Supermärkte wie gewohnt geöffnet. Da Gründonnerstag kein gesetzlicher Feiertag ist, können Kunden also wie gewohnt einkaufen gehen. Wie jedes Jahr raten die Supermärkte aber auch zu Ostern 2023 ihren Kunden, nicht erst kurz vor den Feiertagen einzukaufen. Wer trotzdem kurz vor Ostern einkaufen geht, muss mit vollen Supermärkten und Discountern rechnen. Das gilt besonders für Gründonnerstag.

Ostern 2023: Haben Supermärkte an Karfreitag (7. April) geöffnet?

Öffnungszeiten Karfreitag: Supermärkte und Discounter bleiben geschlossen

Wer am Gründonnerstag noch nicht alle seine Ostereinkäufe erledigt, muss bis nach Karfreitag (7. April) warten. Karfreitag ist ein gesetzlicher Feiertag in Deutschland, daher bleibt der Einzelhandel an diesem Tag fast komplett geschlossen. Das gilt auch für die zahlreichen Supermärkte und Discounter. Dennoch gibt es wenige Ausnahmen. Öffnen dürfen an Karfreitag 2023 in NRW Bäckereien sowie beispielsweise Tankstellen und Kioske.

Supermärkte und andere Lebensmittelgeschäfte an Bahnhöfen und Flughäfen in NRW dürfen an Feiertagen ebenfalls öffnen, denn es handelt sich bei den verkauften Waren um Reiseproviant.

Ostern: Karsamstag (8. April) – haben Supermärkte geöffnet?

Öffnungszeiten Karsamstag: Supermärkte und Discounter haben wie gewohnt geöffnet, weil Karsamstag kein gesetzlicher Feiertag ist

Wer am Karsamstag (8. April) noch Einkäufe für Ostersonntag oder Ostermontag erledigen muss, hat zwischen den Osterfeiertagen am 8. April noch die Möglichkeit dazu. Ähnlich wie Gründonnerstag ist auch der Karsamstag kein gesetzlicher Feiertag. Daher dürfen Geschäfte und somit auch Supermärkte und Discounter wie gewohnt öffnen.

Ostersonntag 2023: Öffnungszeiten der Supermärkte

Öffnungszeiten Ostersonntag: Supermärkte und Discounter bleiben geschlossen

Wie an einem gewöhnlichen Sonntag bleiben auch am Ostersonntag (9. April) die Supermärkte und Discounter geschlossen. Ein Einkauf bei Edeka, Kaufland, Netto Discounter und Co. ist dann also nicht möglich. Frische Brötchen und Backwaren gibt es dennoch. Denn die Bäckereien in NRW können am Ostersonntag für mehrere Stunden öffnen.

Ostern: Haben Supermärkte am Ostermontag (10. April) geöffnet?

Öffnungszeiten Ostermontag: Supermärkte und Discounter bleiben geschlossen

Auch am Ostermontag ist in NRW kein normales Einkaufen möglich. Weil Ostermontag, wie Karfreitag und Ostersonntag ein gesetzlicher Feiertag ist, bleiben Supermärkte und Discounter zu. Auch auf frische Brötchen muss an diesem Tag verzichtet werden. Denn Bäckereien dürfen an Ostermontag in NRW nicht öffnen. (jr)