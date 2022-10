Nobelpreis für Wirtschaft: Ehemaliger US-Notenbankchef macht mit zwei US-Kollegen das Rennen

Preis der Reichsbank

Der diesjährige Nobelpreis für Wirtschaft geht an drei US-Amerikaner, darunter der ehemalige Präsident der US-Notenbank, Ben Bernanke.

Stockholm - Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die drei US-Ökonomen Ben Bernanke, Douglas Diamond und Philip Dybvig. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag Vormittag in Stockholm bekannt.

Der Wirtschafts-Nobelpreis geht im Gegensatz zu den anderen Preisen nicht direkt auf das Testament des Preisstifters Alfred Nobel zurück. Er wurde 1968 von der Schwedischen Reichsbank ausgelobt und wird seit 1969 verliehen.

Im vergangenen Jahr waren drei Spezialisten auf dem Gebiet der experimentellen Ökonomie mit dem „Preis für Wirtschaftswissenschaften der schwedischen Reichsbank im Gedenken an Alfreid Nobel“ geehrt worden. Der US-Kanadier David Card, der US-israelische Forscher Joshua Angrist sowie der US-Niederländer Guido Imbens hatten zum Arbeitsmarkt geforscht. Mehr in Kürze (dpa/AFP/utz)