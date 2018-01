Ertappt! In diesem Aldi in Ebersberg gibt es Produkte, die andere Kunden vergeblich suchen

Wir haben die Beweisfotos

Da schau her! Aldi testet eine neue Produkt-Strategie, die viele Kunden erst mal irritieren könnte. Unter anderem in Ebersberg bei München. Wir haben die Beweisfotos.

Mülheim/München - Ob „Amaroy“, „Choceur“ oder „Alpenmark“... wer bei Aldi Süd regelmäßig nach den günstigsten Lebensmitteln Ausschau hält, der kennt die ziemlich bunte Welt der Eigenmarken des Discounters. Bald könnte es in Aldis unterem Preissegment und den zugehörigen Regalen aber ganz anders aussehen. Denn wie die Webseite supermarktblog.com schreibt, arbeitet die Kette etwas überraschend an einer neuen Produktstrategie. Die könnte bald Teile der gewohnten Verpackungen verschwinden lassen.

Dem Bericht zufolge testet Aldi Süd schon seit einigen Wochen in ersten Läden eine neue Dachmarke namens „täglich GUT“. Bislang gibt es unter dem neuen Label 15 Produkte - darunter Toast, Kaffee, Camembert, Schinken oder auch Tafelschokolade - zu kaufen. Der erstaunliche Twist: In der Verpackung stecken unter anderem Namen die gleichen Produkte wie früher. Nur, dass sie nun eben nicht mehr ihre vielfältigen Markennamen tragen.

Ausprobieren können die Kunden und vor allem Aldi selbst das neue Konzept derzeit in den Läden von vier Regionalgesellschaften: Neben den oberbayerischen Orten Ebersberg und Geisenfeld auch in Mülheim und Rheinberg in Nordrhein-Westfalen. Dort verläuft der Übergang angeblich fließend: Teils liegen die Produkte im „täglich GUT“-Look und im gewohnten Outfit direkt nebeneinander.

+ Die Ebersberger Filiale in der Münchner Straße - hier wird die Strategie getestet. © Michael Acker

Ein Kollege der Ebersberger Zeitung hat sich in einem Aldi in Ebersberg (Münchner Straße) umgeschaut und bestätigt: Dort liegen die „täglich GUT“-Produkte, die andere Kunden in Deutschlands Aldi-Filialen noch vergeblich suchen, die aber bald flächendeckend ausgerollt werden könnten.

+ Bilder aus dem Aldi in der Münchner Straße in Ebersberg. © Michael Acker

Neue Eigenmarke bald im Aldi-Angebot? Warum das Ganze?

Mit dem Strategieschwenk will Aldi offenbar einen optischen Kniff einführen, der für Konkurrenten schon längst Standard ist: Es soll eine leicht wiedererkennbare, einheitliche Marke für die günstigsten Artikel geben. Andere Beispiele wären etwa „ja!“ bei Rewe, „Penny“ bei Penny oder einst „Attraktiv & Preiswert“ bei Tengelmann und Kaisers. Schon von weitem ist mit ihrer Hilfe meist erkennbar, welches das billigste Produkt ist.

So soll es laut supermarktblog.com auch bei Aldis neuem Label „täglich GUT“ funktionieren. Das Logo ist nach dem derzeitigen Konzept stets dasselbe, die Verpackungen sind wahlweise rot, grün, blau oder gelb gehalten. „Aldi Süd möchte seinen Kunden innerhalb der vorhandenen Eigenmarken eine einfache und klare Struktur bzw. Orientierung bieten“, erklärte der Discounter.

Weitere Produkte können den Recherchen zufolge hinzukommen. So sei der neue Titel unter anderem auch für die Warengruppen Fleisch und Fisch, Milch, Obst und Gemüse, Getränke, Putzmittel und Backwaren eingetragen.

Alte Aldi-Markennamen sollen wohl nicht komplett verschwinden

Vollständig verschwinden würden die gewohnten Eigenmarken - anders als das alte Aldi-Süd-Logo - deshalb aber wohl noch nicht. Produkt-Alternativen, die etwas teurer sind als die Basis-Variante, würden Stand jetzt weiter ihren bekannten Namen tragen - beispielsweise könnte entkoffeinierter oder milder Kaffee weiter „Amaroy“ heißen, die günstigere „Classic“-Variante hingegen „täglich GUT“. So ganz auf den gewohnten Klang der Aldi-Fantasiemarken müsste also wohl niemand verzichten.

Allerdings ist all das außerhalb von Ebersberg und Co. ohnehin noch Zukunftsmusik. „Die Entscheidung über eine generelle Einführung der Marke ‚täglich GUT‘ bei Aldi Süd wird erst nach der Auswertung der Testergebnisse getroffen“, teilte eine Sprecherin auf Anfrage des Blogs mit. Unterdessen versucht sich Aldi an „Preisbrechern“ aus einer ganz anderen Kategorie...

