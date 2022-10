Mögliche Musk-Kehrtwende: Handel mit Twitter-Aktien gestoppt

Börsen

+ © Susan Walsh/AP/dpa Tesla-Chef und Multimilliardär Elon Musk in Washington. © Susan Walsh/AP/dpa

Eigentlich hatte Elon Musk die Kaufvereinbarung mit dem Kurznachrichtendienst für ungültig erklärt. Jetzt scheint der Multimilliardär sich umentschieden zu haben. Die Anleger reagieren prompt.

New York - Die Aktien von Twitter sind am Dienstag nach Medienberichten vom Handel ausgesetzt worden, nach denen Elon Musk die rund 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Online-Dienstes nun doch durchziehen will. Bloomberg, CNBC und „Wall Street Journal“ berichteten unter Berufung auf Insider, dass der Tech-Unternehmer seine ursprüngliche Offerte von 54,20 Dollar je Aktie gegenüber Twitter erneuert habe. Die Aktie legte daraufhin sprunghaft zu.

Eine Stellungnahme des Unternehmens lag zunächst nicht vor. Musk hatte die Kaufvereinbarung vom April eigentlich im Juli für ungültig erklärt, weil Twitter angeblich falsche Angaben zur Anzahl von Fake-Accounts auf der Plattform gemacht habe. Das Unternehmen pochte auf die Einhaltung des Kaufvertrags und zog vor Gericht. Eigentlich soll noch im Oktober der Prozess beginnen, bei dem geklärt wird, ob Musk von der Übernahme zurücktreten kann. dpa