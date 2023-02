IT-Ausfall bei Lufthansa: Diese Rechte haben gestrandete Passagiere jetzt

Hotline und wichtige Links

Die Lufthansa hat am Mittwoch alle innerdeutschen Flüge gestrichen. Grund ist ein IT-Systemausfall, der den Betrieb vor allem am Flufhafen Frankfurt lahmgelegt hat. Welche Rechte haben Betroffene jetzt?

Frankfurt - Eine weltweite Computer-Panne bei der Lufthansa hat die Airline am Mittwoch komplett lahmgelegt. Für den Mittwoch sind alle innerdeutschen Flüge gestrichen worden. An den Flughäfen herrscht Chaos: Das Einchecken ist nicht möglich, Gepäckstücke können nicht zugeordnet werden, die Systeme für das Boarding sind ausgefallen. Wer jetzt am Flughafen gestrandet ist, hat sicher viele Fragen: Welche Rechte haben Passagiere in diesem Fall? Zahlt die Lufthansa eine Entschädigung? Bei wem kann ich mich melden? Hier der Überblick über die Fluggastrechte.

IT-Ausfall bei der Lufthansa: Das sind die wichtigsten Hotlines und Links

Die Panne trifft nach Angaben der Airline vorrangig die Airports in Frankfurt und München. Andere Standorte sind wohl in geringerem Maße betroffen. Die Lufthansa rät Passagieren, deren Flug vom Ausfall betroffen ist, den Flughafen nicht aufzusuchen. Für die Umbuchung sollen Betroffene den Lufthansa-Chatbot nutzen. Der Chatbot kann hier gefunden werden. Ruft man diesen auf, erscheint aber aktuell folgende Fehlermeldung: „Es tut mir leid, aufgrund eines IT-Ausfalls sind viele IT-Systeme der Lufthansa Group derzeit nicht funktionsfähig. Davon ist leider auch die Umbuchungsfunktionalität im Chat Assistenten betroffen.“ Auf Twitter bittet die Lufthansa alle Fluggäste, selbst ein Bahnticket zu buchen, die Kosten werden später erstattet.

Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Bis dahin bitten wir alle betroffenen Gäste, die mit LH-Inlandsflügen innerhalb Deutschlands fliegen, ein Bahnticket zu buchen und eine Erstattung auf https://t.co/DhTQMMDy5I zu beantragen.

Wurde der Flug annulliert, dann gibt es hier ein Formular auf der Seite der Lufthansa, den Passagiere ausfüllen können, um Ihre Ansprüche auf Ausgleichszahlungen geltend zu machen. Außerdem gibt es eine Hotline der Lufthansa, die unter der Nummer 069 86 799 799 erreichbar ist.

IT-Chaos der Lufthansa: Welche Rechte haben Passagiere?

Die Fluggastrechte in der EU werden durch die Fluggastrechte-Verordnung aus dem Jahr 2005 geregelt. Darin ist festgelegt, unter welchen Umständen welche Ansprüche bestehen. Im konkreten Fall der Lufthansa-Panne gelten die Fluggastrechte für Verspätungen und Annullierungen.

Bei Verspätungen des Fluges haben Passagiere folgende Rechte:

Verzögerung < 1.500 km > 1500 km ab 2 Stunden Anspruch auf Essen, Getränke, ggf. Transfers oder Übernachtungen ab 3 Stunden + 250 Euro Ausgleichszahlung Anspruch auf Essen, Getränke, ggf. Transfers oder Übernachtungen + bis zu 400 Euro Ausgleichszahlungen ab 5 Stunden Vollständige Erstattung des Flugpreises oder kostenloser Rückflug zum Ausgangsort Vollständige Erstattung des Flugpreises oder kostenloser Rückflug zum Ausgangsort

Bei Annullierungen haben Passagiere folgende Rechte:

< 1.500 km: 250 Euro Ausgleichszahlung (bei Alternativflug)

> 1.500 km: 400 Euro Ausgleichszahlung (bei Alternativflug)

Vollständige Erstattung des Flugpreises, wenn auf die Reise verzichtet wird

Anderweitige Beförderung zum Ziel (anderer Flug, Bahn, Bus, Mietwagen)

Betreuungsleistungen: Essen, Getränke, ggf. Übernachtung

Passagiere haben keinen Anspruch auf diese Leistungen, wenn die Annullierung oder Verspätung durch außergewöhnliche Umstände eingetreten ist. Das betrifft Umstände, für die die Airline nichts kann, also zum Beispiel bei schlechtem Wetter, bei Streiks durch Dritte oder bei Notlandungen.

Ob die IT-Panne der Lufthansa ein solcher „außergewöhnlicher Umstand“ ist, lässt sich aktuell noch nicht sicher sagen. Nach Angaben der Airline wurden die Probleme durch Bauarbeiten in der Nähe ausgelöst. Dafür wäre die Lufthansa nicht verantwortlich. Denkbar wäre es aber, dass die Lufthansa trotzdem ihre Passagiere versorgt.

IT-Ausfall bei der Lufthansa: Was tun, wenn das Gepäck verloren gegangen ist?

Bei der aktuellen Panne der Lufthansa sind zahlreiche Systeme betroffen, darunter auch die Gepäckausgabe. Auch hier haben Passagiere festgelegte Rechte. Wenn das Gepäck verspätet ankommt, dann erhalten Passagiere für die Dauer, die sie ohne das Gepäck auskommen mussten, eine Entschädigung. Pro Person ist die Entschädigung auf 1.600 Euro begrenzt und richtet sich nach der Dauer der Verspätung. Wenn das Gepäck also nur 24 Stunden fehlt, dann werden in der Regel nur Drogerieartikel und Ersatzkleidung für den Tag erstattet. Sobald das Gepäck auftaucht, muss die Airline den Transport zur Unterkunft oder nach Hause organisieren.

IT-Panne bei der Lufthansa: Welche Rechte haben Passagiere bei Ankunft am falschen Flughafen?

Vom Flughafen Frankfurt werden aktuell alle Flüge umgeleitet. Das bedeutet, dass einige Passagiere an einem ganz anderen Standort ankommen, als geplant. Auch hier haben Betroffene Rechte: Die Airline muss dafür sorgen, dass alle Passagiere am Ende am ursprünglichen Ankunftsort ankommen. Sollte sich der Passagier entscheiden, selbstständig eine Ersatzbeförderung zu organisieren, sollte er alle Belege aufbewahren und der Airline später in Rechnung stellen. Kommt man später an, als geplant, hat man die oben gelisteten Ansprüche, die bei Verspätung gelten.

