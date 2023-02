Bahn-Bagger stürzt Lufthansa ins Chaos: 230 Flüge in Frankfurt annulliert

News-Ticker

Bei der Lufthansa sind am Mittwochmorgen wichtige IT-Systeme ausgefallen. Weltweit fallen zahlreiche Flüge aus. Alle innerdeutschen Flüge hat die Airline gestrichen. Unser Ticker.

Update vom 15. Februar, 16.11 Uhr: Am Frankfurter Flughafen sind am Mittwoch bis zum Nachmittag gut 230 Starts und Landungen gestrichen worden. Grund waren die Computerprobleme bei der Lufthansa, nachdem bei Bahn-Bauarbeiten in Frankfurt wichtige Datenleitungen durchtrennt wurden. Seit 13.20 Uhr seien wieder 40 Anflüge pro Stunde möglich, das sei nah am derzeitigen Normalbetrieb, erklärte eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS) am Mittwoch. Der Betrieb stabilisiere sich allmählich, berichtete der Flughafenbetreiber Fraport. Für den Gesamttag waren rund 1000 Starts und Landungen mit 114.000 Passagieren geplant gewesen. Zwischenzeitlich hatte die Flugsicherung die Landung weiterer Jets untersagt, damit der Flughafen nicht vollläuft.

Update vom 15. Februar, 13.42 Uhr: Der massive IT-Ausfall bei der Lufthansa geht auf Arbeiten zum Ausbau der Frankfurter S-Bahn zurück. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurde an der Baustelle für die Linie S6 „durch ein beauftragtes Bauunternehmen gegen 19 Uhr ein Kabel in einem Kabelbündel der Telekom AG durchtrennt“. Die Bahn habe die Telekom umgehend über den Schaden informiert. „Von der Beschädigung sind nach aktueller Erkenntnis auch IT-Systeme der Lufthansa betroffen, die seit heute Morgen am Frankfurter Flughafen zu Flugausfällen führen“, teilte die Bahn mit. Sie bat die betroffenen Fluggäste für die entstandenen Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.

Auch in 5m Tiefe ist unsere #Glasfaser nicht in Sicherheit vor Betonbohrern. 😱 Nach Düsseldorf am Wochenende jetzt auch in Frankfurt. Unsere Techniker sind bereits vor Ort. Aufgrund der erheblichen Schäden und Situation auf der Baustelle wird die Behebung äußerst schwierig. pic.twitter.com/d3KasCplVU — Deutsche Telekom AG (@deutschetelekom) February 14, 2023

Update vom 15. Februar, 13.26 Uhr: Die Lufthansa rechnet nach den massiven IT-Problemen mit einer Stabilisierung ihres Flugbetriebs bis zum Nachmittag. Die Computersysteme könnten voraussichtlich bis dahin wiederhergestellt werden, sagte ein Sprecher am Mittwochmittag. Bis zu einer Normalisierung des Flugbetriebs werde es aber länger dauern. Der Ausfall der IT-Systeme wurde durch Bauarbeiten an einer Bahntrasse in Frankfurt verursacht. Ein Bagger mit einem Erdbohrer habe dort am späten Dienstagnachmittag Glasfaserleitungen in einer Tiefe von fünf Metern durchtrennt, bestätigte ein Sprecher der Deutschen Telekom die Informationen der Lufthansa. Wann die Arbeiten beendet würden, sei offen. Die Situation werde sich aber im Laufe des Mittwochnachmittags deutlich verbessern, betonte der Telekom-Sprecher.

Update vom 15. Februar, 12.54 Uhr: Wegen der IT-Panne stecken bundesweit Tausende Lufthansa-Passagiere fest. Wer umbuchen will, braucht starke Nerven. Denn die Hotline des Konzerns ist am Mittwoch kaum zu erreichen. Das Stattdessen verweist das System potenzielle Kunden bei Test-Anrufen von Merkur.de zum Umbuchen an eine Web-Adresse, die via SMS versandt wird. Wer den Link zum Lufthansa-Chatbot öffnet, endet aber in der Sackgasse. „Es tut mir leid, aufgrund eines IT-Ausfalls sind viele IT-Systeme der Lufthansa Group nicht funktionsfähig“, schreibt der Bot. „Davon ist leider auch die Umbuchungsfunktionalität im Chat Assistenten betroffen“. Heißt: Der Chatbot, der wegen der IT-Panne eigentlich beim Umbuchen helfen soll, ist nicht erreichbar - wegen der IT-Panne.

+ Lufthansa Chat-Bot: Umbuchen wird für gestrandete Passagiere zur Geduldsprobe. © Screenshot Schmidtutz

Lufthansa-Chaos: Bahn warnt vor Engpässen wegen Passagieren: „Reservieren Sie einen Sitzplatz“

Update vom 15. Februar, 12.21 Uhr: Die Deutsche Bahn empfahl Passagieren, die auf die Schiene umsteigen wollen, online nach weniger stark nachgefragten Zügen zu schauen. „Die Deutsche Bahn bietet mit ihren mindestens stündlichen ICE-Verbindungen zwischen den großen Städten generell ausreichend Kapazitäten, um die betroffenen Fluggäste befördern zu können“, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Man empfehle „auf jeden Fall einen Sitzplatz zu reservieren und in der Auslastungsanzeige auf bahn.de und im DB-Navigator nach weniger stark nachgefragten Zügen zu schauen.“

Update vom 15. Februar, 11.50 Uhr: Wegen ihrer schweren IT-Panne hat die Lufthansa jetzt auch sämtliche Abflüge aus Frankfurt gestoppt. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens. Der Flughafen war für Landungen bereits von der Flugsicherung gesperrt worden.

Lufthansa-Panne wegen Bauarbeiten: Bahnbau-Panne als Ursache?

Update vom 15. Februar, 11.45 Uhr: Die gravierende IT-Panne bei der Lufthansa ist laut Airline von Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt ausgelöst worden. Dabei sollen bereits am Dienstag mehrere Glasfaser-Kabel der Deutschen Telekom von einem Bagger durchtrennt worden sein.

+ Ein Bahn-Bagger hat Telekom-Kabel beschädigt und damit ein Lufthansa-Chaos ausgelöst. © Collage: Deutsche Telekom AG/Twitter // IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Update vom 15. Februar, 11.24 Uhr: Trotz massiver IT-Probleme hat die Deutsche Flugsicherung den Flughafen München zunächst nicht gesperrt. Bei länger anhaltenden Problemen sei dies aber eine Option, hieß es am Mittwoch. Ab Freitag findet in der bayerischen Landeshauptstadt die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) statt. Eine mögliche Sperrung dürfte die Anreise für viele Teilnehmer massiv erschweren.

Lufthansa-Ausfall: Flughafen Frankfurt wird nicht mehr angeflogen

Update vom 15. Februar, 11.24 Uhr: Wegen der massiven IT-Panne bei der Lufthansa leitet die Deutsche Flugsicherung Flugzeuge nicht mehr zum Flughafen Frankfurt. Auf diese Weise solle verhindert werden, dass das Drehkreuz vollläuft, wie ein Sprecher der Flugsicherung am Mittwoch sagte. Von der Landesperre in Frankfurt sind auch internationale Flüge betroffen, so dass zahlreiche Umsteiger ihre Anschlüsse verpassen werden. Die Maschinen würden auf andere Flughäfen wie Nürnberg, Köln oder Düsseldorf umgeleitet.

Update vom 15. Februar, 11.14 Uhr: Die Lufthansa warnte am Mittwochvormittag vor Verzögerungen „in der Abfertigung“ und forderte Passagiere auf, sich vor der Anfahrt an den Flughafen zu informieren. „Sollte Ihr Flug beeinträchtigt sind, raten wir von einer Anreise vom Flughafen ab. Bitte nutzen Sie unseren Chatbot für eine Umbuchung Ihres Fluges“, heißt es auf der Webseite.

Lufthansa-Chaos: Weltweite Probleme nach Computer-Panne – alle innerdeutschen Flüge gestrichen

Erstmeldung vom 15. Feburar, 10.26 Uhr: Chaos bei der Lufthansa: Bei der Airline ist laut Berichten ein großer Teil des IT-Systems ausgefallen. Zahlreiche Flüge sind verspätet oder komplett ausgefallen. Betroffen sind offenbar die Systeme für das Check-in und das Boarding aller Fluglinien der Lufthansa-Gruppe. Offenbar lässt sich auch das Gepäck nicht zuordnen. Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt.

In München wie auch am Frankfurter Flughafen stauten sich Passagiere und Flugzeuge. Die Fluggäste wurden auch nicht per Strichliste in die bereitstehenden Maschinen gelassen, weil nach Angaben des Personals wichtige Informationen zum Abflug fehlten. Sämtliche innerdeutschen Flüge wurden zunächst abgesagt und die Passagiere gebeten, auf die Bahn umzusteigen. Die Ursache für den Ausfall waren zunächst unklar. (dpa/utz)

Rubriklistenbild: © Collage: Deutsche Telekom AG // IMAGO