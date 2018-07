Neuer Service bei Lidl: An der Kasse wird es für die Kunden praktischer

Andere Discounter haben es vorgemacht

Der Discounter Lidl macht jetzt möglich, was andere Supermärkte bereits anbieten. So ist die Einführung des neuen Services geplant.

München - Ab Mitte August haben Lidl-Kunden die Möglichkeit, sich direkt an der Kasse des Discounters Bargeld von ihrem Konto auszahlen zu lassen. Auf Wunsch soll ab einem Einkaufswert von zehn Euro eine Abhebung bis zu 200 Euro möglich sein. Das berichtet das Portal chip.de.

Lidl-Mitarbeiter werden schon für das Geldabheben geschult

Somit zieht Lidl endlich mit Konkurrenten wie Aldi, Rewe, Penny und dm gleich, die diesen Service schon länger anbieten. Inbesondere im ländlichen Raum erfreut sich die Option des gebührenfreien Geldabhebens großer Beliebtheit. Weil Banken dort aus Kostengründen viele Filialen schließen und sogar ihre Geldautomaten zurückfahren, haben es Bewohner dort immer schwerer, an Bargeld zu gelangen. Momentan sollen bei Lidl bereits die ersten Schulungen der Mitarbeiter abgehalten werden. Erste Informationen sollen bereits an die Filialen zugestellt worden sein.

Lidl: Treue-Programm aus Österreich vielleicht auch bald in Deutschland?

In Österreich gibt es für Lidl-Einkäufer noch ein weiteres „Schmankerl“: Kunden können an einem speziellen Programm teilnehmen. Dafür müssen sie lediglich die Lidl-App installieren und ihre persönlichen Daten angeben.

Im Gegenzug gibt es für die Programmteilnehmer Rabatte wie beispielsweise ein Müsli für 1,03 Euro statt 1,89 Euro. Zusätzlich zu Preisnachlässen sollen die Kunden mit individuellen Gutscheinen in Form von QR-Codes belohnt werden. Diese können dann via Smartphone an der Kassen eingelöst werden.

