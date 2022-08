Energiespar-Maßnahmen

Robert Habeck macht deutlich, dass das Energiespar-Ziel noch nicht erreicht ist. „Wir haben noch einen langen Weg vor uns“, mahnt der Minister.

Update vom 24. August, 12.44 Uhr: Zu den Spar-Maßnahmen erklärt Habeck noch einmal, wie wichtig es sei, auch die privaten Haushalte in die Pflicht zu nehmen. Ohne eine Beteiligung der Haushalte und Unternehmen könne nicht genug Gas eingespart werden. „Daher sind wir darauf angewiesen, dass Deutschland in dieser schweren Zeit zusammensteht“, erklärt der Minister.

Update vom 24. August, 12.29 Uhr: Nun spricht Robert Habeck. Er erklärt noch einmal die Energiespar-Maßnahmen, womit die Bundesregierung den Gas-Verbrauch um zwei bis zweieinhalb Prozent senken möchte. Er warnt jedoch auch: „Es spart Energie ein, allerdings nicht so viel, dass wir uns zurücklehnen könnten und sagen ‚Das war‘s dann jetzt‘.“ Weiter mahnt er: „Wir haben noch einen langen Weg vor uns.“

Wissing mit deutlichen Worten: „Energiezug“ erhält Vorrang

Update vom 24. August, 12.21 Uhr: Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bekräftigt Volker Wissing die Pläne zur Priorisierung der Energietransporte über die Schiene. Er spricht davon, dass die Verordnung "im Sinner unser aller Interesse wäre". Der Personenverkehr wäre nur beeinträchtigt, wenn ein "Energiezug" angemeldet würde.

Wissing: „Wir sind jetzt auf die Schiene angewiesen“

Erstmeldung vom 24. August, 12.00 Uhr: Berlin - Kohletransporte sollen bald vermehrt über die Bahn stattfinden. Doch wenn Energietransporte auf der Schiene Vorrang erhalten, müssen sich Fahrgäste in Zügen möglicherweise gedulden. „Wenn es dazu kommen sollte, dass wir die Priorisierung der Kohletransporte aktivieren müssen, dann kann es dazu kommen, dass am Ende auch ein Personenzug warten muss, denn die Versorgung der Kraftwerke ist voranging“, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing am Mittwoch im ARD-Morgenmagazin.

„Faktisch ist es so, dass der Personalverkehr auf eine stabile Energieversorgung angewiesen ist. Ohne eine stabile Energieversorgung fährt auch kein Personenzug, der braucht auch Strom, und deswegen ist es auch im Interesse des Personenfernverkehrs bei der Bahn, dass die Kraftwerke mit Energie versorgt werden“, sagte der FDP-Politiker.

Mit Blick auf das Niedrigwasser im Rhein sagte Wissing in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv: „Der Klimawandel ist voll bei uns angekommen.“ Bei den niedrigen Wasserständen falle die Binnenwasserstraße weitgehend aus, „das trifft uns hart“. Auch wenn Trockenheit und niedrige Wasserstände künftig anhalten werden, sieht er die Binnenschifffahrt jedoch nicht vor dem Aus: „Wir müssen darauf reagieren und die Binnenwasserstraßen weiter ausbauen.“ Aktuell müsse man auf andere Transportmittel zurückgreifen. „Wir sind jetzt sehr auf die Schiene angewiesen. Die muss jetzt zusätzlich große Kapazitäten leisten.“

Eine vom Bundeswirtschafts- und Bundesverkehrsministerium erarbeitete Rechtsverordnung sieht vor, dass im Schienenverkehr Transporte von Mineralöl, Gas, Kohle und Transformatoren vorübergehend Vorrang bekommen sollen. Damit soll die Energieversorgung in Deutschland gesichert werden. (dpa)

Rubriklistenbild: © Britta Pedersen/dpa/Archivbild