Inflationsrate sinkt im März deutlich - Lebensmittelpreise steigen weiter besonders kräftig

Teuerung

+ © Imago/Martin Wagner Teurer Einkauf: Die Inflation in Deutschland ist auch im März spürbar gestiegen. Vor allem die Preise für Lebensmittel legen weiter deutlich zu. © Imago/Martin Wagner

Die Inflation in Deutschland ist im März um 7,4 Prozent gestiegen. Das war der niedrigste Anstieg seit August.

München - Die Preise für Waren und Dienstleistungen sind im März gegenüber dem Vorjahr um 7,4 Prozent gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in einer ersten Schätzung mit. Die Ökonomen der größten deutschen Banken hatten im Vorfeld im Schnitt mit einem Plus von 7,3 Prozent gerechnet.

Damit schwächt sich der Preisdruck in Deutschland weiter ab. Im Februar hatte die Teuerungsrate noch 8,7 Prozent betragen. Vor allem der Anstieg bei den Energiepreisen verlor mit 3,5 Prozent deutlich an Fahrt. Sie waren im März 2022 wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine sprunghaft gestiegen. Zu dem gedämpften Anstieg dürften auch die staatlichen Preisbremsen für Gas und Strom beigetragen haben. Sie gelten vom 1. März an rückwirkend zum 1. Januar 2023. Dagegen legten die Preise für Nahrungsmitteln mit 22,3 Prozent erneut überdurchschnittlich stark zu.

Inflation: Ökonomen erwarten im Jahresverlauf weiter hohen Preisdruck

Nach Einschätzung von Volkswirten dürfte die Inflation in Europas größter Volkswirtschaft den Höhepunkt inzwischen überschritten haben. Allerdings dürfte der Preisauftrieb auch im laufenden Jahr auf hohem Niveau verharren. So gehen etwa die Wirtschaftsweisen für das laufende Jahr im Schnitt von einer Teuerungsrate von 6,6 Prozent aus. Die hohe Inflation sei „weiterhin eine große Belastung für die Konjunktur“, mahnten die Experten in ihrer jüngsten Frühjahrsprognose.

Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft von Verbrauchern, denn sie können sich für einen Euro dann weniger leisten. (utz)