Trotz Entlastungspaket: Inflation steigt voraussichtlich auf 7,9 Prozent

Trotz vielfältiger Entlastungen ist die Inflationsrate in Deutschland erneut angestiegen.

Wiesbaden – Die Inflation in Deutschland ist im August wieder sprunghaft gestiegen. Die Verbraucherpreise lagen um 7,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag (30. August) anhand vorläufiger Daten mitteilte. Zuvor war die jährliche Teuerungsrate zwei Monate in Folge gesunken, im Juli lag sie bei 7,5 Prozent. (slo/dpa)