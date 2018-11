Verletzungsgefahr! Ikea ruft beliebtes Produkt zurück

Möbelgigant aus Schweden

Achtung, Verbraucher! Möbelgigant Ikea ruft eines seiner beliebten Produkte zurück. Es handelt sich um einen der Ausziehtische.

Hofheim-Wallau - Wichtige Meldung vom schwedischen Möbelriesen Ikea: Das Unternehmen ruft seinen GLIVARP Ausziehtisch in der Farbe Weiß mit gefrostetem Glas zurück. Mehrere Kunden hätten berichtet, dass sich eine der Ausziehplatten aus den Schienen gelöst habe und heruntergefallen sei, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hofheim-Wallau mit.

Rückruf bei Ikea: Ausziehtisch birgt Verletzungsgefahr

"Die Sicherheit der Kunden hat höchste Priorität bei Ikea, daher haben wir uns entschlossen, die Tische als Vorsichtsmaßnahme zurückzurufen", sagte Ikea-Sprecherin Cindy Andersen.

Der Möbelgigant bittet seine Kunden, die einen GLIVARP Ausziehtisch besitzen, das Produkt zu einem Ikea-Markt zurückzubringen. Der Kaufpreis werde laut Ikea voll erstattet, dafür sei kein Kaufnachweis notwendig.

+ Ikea ruft seinen GLIVARP Ausziehtisch zurück. © Ikea

Nicht der erste Rückruf bei Ikea

Im September musste Ikea seine Deckenleuchte CALYPSO zurückrufen. Es bestand die Gefahr, dass sich die Glasschirme aus der Halterung lösen und herunterfallen könnten.

Doch nicht nur beim schwedischen Einrichtungshaus werden Produkte zurückgerufen.

Kürzlich musste ein Lebensmittelhersteller ein beliebtes Produkt zurückrufen - es war mit Schimmelpilzgiften belastet.

