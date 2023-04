4,15 Prozent Spar-Zinsen: Apple greift Banken frontal an

Neues Sparkonto

Der iPhone-Hersteller Apple hat ein neues Angebot gestartet: ein Sparkonto mit großzügigen Zinsen, aber ohne Gebühren. Die Bankenszene muss sich jetzt warm anziehen.

New York – Der Tech-Gigant Apple startet einen Großangriff auf die Bankenszene: Der Konzern und die US-Bank Goldman Sachs bieten seit dieser Woche ein Sparbuch an – ohne Gebühren, aber mit 4,15 Prozent Zinsen. Laut Financial Times ist das das Zehnfache des durchschnittlichen Sparkontozinses in den USA. Dieser liegt nämlich nur bei 0,37 Prozent. Aber auch in Deutschland bietet keine Bank auch nur annähernd so hohe Zinsen.

Bisher ist das Angebot nur in den USA verfügbar – für Besitzer der Kreditkarte Apple Card, die der Konzern seit 2019 US-Kunden in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs anbietet. Das Angebot ist in die digitale Geldbörse Apple Wallet integriert. Das Zahlungssystem Apple Pay gibt es schon länger und ist auch in mehreren Ländern – darunter Deutschland – verfügbar.

Apple: Sparkonto mit 4,15 Prozent Zinsen und ohne Gebühren

Apple hat es sich zum Ziel gemacht, seinen Kunden immer mehr Finanzprodukte anzubieten und sie so fester an seine Plattform zu binden. Service-Leistungen wie diese spielen deshalb für den Tech-Riesen eine immer wichtigere Rolle in der Konzernstrategie. 2022 erzielte der Konzern mit Dienstleistungen dann auch fast 20 Prozent seines Umsatzes.

Das gebührenfreie Angebot dürfte nicht nur wegen der hohen Zinsen für viele Apple-Nutzer verlockend sein: Der Konzern verlangt auch weder Mindesteinlage noch Mindestguthaben. Das maximale Guthaben ist allerdings auf 250.000 Dollar (ca. 228.000 Euro) begrenzt.

Apples Zinsangebot: US-Banken immer mehr unter Druck

US-Banken dürfte das neue Konkurrenz-Angebot gehörig unter Druck setzen. Denn angesichts der Krise um die Silicon Valley Bank zu Jahresbeginn begannen US-Sparer immer mehr Geld von ihren Konten bei kleineren und mittleren Banken abzuziehen und außerdem mehr Geld in Finanzprodukte mit höheren Renditen zu investieren.

Larry Fink, Chef des Fondsriesen BlackRock, prophezeite laut dem Finanznachrichtendienst Bloomberg, dass sich diese Entwicklung weiter hinziehen werde: „Immer mehr Einlagen fließen in ETFs, Bargeld und Geldmarktfonds.“ Insgesamt haben Kunden 800 Milliarden US-Dollar (ca. 732 Milliarden Euro) an Einlagen von den heimischen Banken abgezogen, seit die US-Notenbank Fed im März 2021 erstmals den Leitzins angehoben hatte. In so einer Lage kommt Apples Angebot für die US-Banken zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt.

Kommt die Apple Card auch nach Europa?

Auch in Deutschland hat Apple das Potenzial, Banken unter Druck zu setzen. Doch bisher hat der Tech-Konzern seine Apple Card, über die das Sparkonto angeboten wird, nicht nach Europa gebracht. Tatsächlich gibt es die Kreditkarte trotz Millionen US-Nutzern bisher nur in den Vereinigten Staaten.

Grund dafür ist laut einem Bericht von Bloomberg, dass Apple keine internationalen Bankpartner findet. Denn zum Vertrieb einer Kreditkarte wird sowohl eine Banklizenz als auch eine Finanz-Infrastruktur für die Konten benötigt – und die hat der Tech-Konzern nicht. In den USA gibt es zwar den Partner Goldman Sachs, doch auch dort scheint sich nicht viel zu bewegen – obwohl die Großbank auch international arbeitet. Es ist also noch nicht abzusehen, ob und wann Apple sein Angebot nach Deutschland bringt.