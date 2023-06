Großrazzia bei Immobilienkonzern Adler - 175 Ermittler im Einsatz

Mit Sitz in Berlin

+ © Achille Abboud/Imago Logo von Adler Real Estate als Aufkleber an der Front eines Neubaus. © Achille Abboud/Imago

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt durchsucht den börsennotierten Immobilienkonzern Adler Real Estate. Es geht um den Verdacht der Falschbilanzierung, der Marktmanipulation und der Untreue.

Düsseldorf – Die Tochter des Immobilien-Investors Adler Group, Adler Real Estate, wird einem Sprecher zufolge von der Staatsanwaltschaft Frankfurt durchsucht. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. „Es war damit zu rechnen, dass es zu Durchsuchungen kommt“, heißt es laut Spiegel aus dem Umfeld der Adler Group.

Durchsuchungen bei Adler Real Estate: Zahlreiche Vorwürfe

Die Adler Real Estate sei zwar von Durchsuchungen betroffen, so der Sprecher weiter gegenüber Reuters. Unter dem Verdacht der Staatsanwaltschaft stehe aber kein Mitglied des Verwaltungsrats der Adler Group, betonte er. Man kooperiere vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt (BKA) durchsuchen wegen des Verdachts der Falschbilanzierung, der Marktmanipulation und der Untreue einen börsennotierten Immobilienkonzern, hatte die Anklagebehörde zuvor erklärt.

Adler Real Estate durchsucht: 175 Beamte der Staatsanwaltschaft und des BKA im Einsatz

Der Konzern sei in Berlin ansässig, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit, ohne den Namen des Unternehmens zu nennen. Durchsucht würden insgesamt 21 Objekte – darunter Geschäftsräume, Wohnungen und eine Rechtsanwaltskanzlei – in Berlin, Düsseldorf, Köln und Erftstadt sowie in Österreich, den Niederlanden, Portugal, Monaco, Luxemburg und Großbritannien. Daran seien rund 175 Beamte der Staatsanwaltschaft und des BKA beteiligt.

Beschuldigt werden laut Spiegel deutsche, österreichische und englische Staatsangehörige im Alter zwischen 38 und 66 Jahren. Einer der Vorwürfe: Sie sollen in ihrer Funktion als damalige Vorstände im Zeitraum 2018 bis 2020 die Bilanzen des Unternehmens unrichtig dargestellt oder dafür Beihilfe geleistet zu haben. (lma/Reuters)