Edeka, Rewe & Co.: Neuer Lieferdienst für Lebensmittel will mit Turbo-Service München, Köln und Berlin erobern

Vor dem Deutschland-Start

Online-Lieferdienste für Lebensmitteln florieren. Ausgestattet mit reichlich Kapital, drängt jetzt der nächste Spieler auf den deutschen Markt. Für die Supermarkt-Betreiber könnte es ungemütlich werden.

Berlin/München - Spätestens seit der Corona-Krise boomt das Onlinegeschäft mit Lebensmitteln oder auch anderen Dingen des täglichen und längerfristigen Bedarfs. Viele große Supermarkt-Ketten wie Edeka mit seiner Marke Bringmeister oder Rewe stellen sich mit eigenen Lieferdiensten darauf ein.

Jetzt drängt der nächste Herausforderer auf den attraktiven deutschen Markt. In wenigen Wochen will Getir loslegen. Das 2015 gegründete Unternehmen aus Istanbul geht mit dem Versprechen ins Rennen, die Bestellung binnen zehn Minuten auszuliefern. Start soll in Berlin sein.

Getir: Milliardenschwerer Lieferdienst aus der Türkei mit großen Ambitionen

Finanziert mit hunderten Millionen Euro Wagniskapital, entspricht das Geschäftsmodell anderen Start-ups wie Gorillas, Flink, Picnic oder Rohlik. Auch Lieferando will künftig Supermarkt-Artikel liefern und integriert diesen Dienst schon bald in sein Angebot.

Vor wenigen Tagen hat Getir 2021 bereits die dritte Finanzierungsrunde abgeschlossen und laut eigenen Angaben alleine im laufenden Jahr sein Kapital um eine Milliarde Euro auf 7,5 Mrd. gesteigert. Zahlreiche Investoren aus aller Welt unterstützen das ambitionierte Projekt mit dem Geschäftsmodell Expresslieferung.

+ Rollerfahrer in Berlin: In der Hauptstadt startet der Onlinedienst Getir seine Deutschland-Offensive (Symbolbild). © Christian Spicker/imago-images.de

Getir beliefert Berliner bald mit Lebensmitteln - Weitere deutsche Städte folgen

Getir konzentriert sich zum Start auf Hauptstädte oder große Zentren. In Deutschland will das Unternehmen neben Berlin auch in Stuttgart, Köln oder München präsent sein. Seit Jahresbeginn bietet der Lieferdienst bereits in London und Amsterdam Lebensmittel an. Auch in Paris will das Unternehmen loslegen.

Insgesamt plant Getir in Deutschland innerhalb von zwei Jahren die Erweiterung auf zehn Städte*, verteilt über die ganze Republik und will im Zuge dessen bei der Marktführerschaft ein Wörtchen mitreden. Auf dem Heimatmarkt in der Türkei hat das Unternehmen dieses Ziel längst erreicht. Neben Lebensmitteln liefert Getir dort auch Speisen von Restaurants, Metzgereien und Bäckereien aus. (PF) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Christian Spicker/imago-images.de