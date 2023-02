German-Pellets-Gründer steht vor Gericht - zwei Milliarden Euro Forderungen

Wirtschaftskrimi

+ © Jens Büttner/dpa Der frühere Geschäftsführer der Firma German Pellets, Peter Leibold, steht ab Donnerstag, 2. März, in Schwerin vor Gericht (Archivfoto). © Jens Büttner/dpa

Sieben Jahre nach der Pleite von German Pellets, ehemals Weltmarktführer für Holzpellets, steht Ex-Geschäftsführer Peter H. Leibold vor Gericht. Die Vorwürfe wiegen schwer. Mehr lesen Sie hier:

Schwerin/Flieden - Es ist eine der spektakulärsten Firmeninsolvenzen in Deutschland der vergangenen Jahre: Als Geschäftsführer Peter H. Leibold, der aus Flieden im Landreis Fulda stammt, 2016 Zahlungsunfähigkeit erklärt, sind Hunderte Arbeitsplätze und Hunderte Millionen Euros weg, die Anleger in das Unternehmen gesteckt haben, berichtet fuldaerzeitung.de.

17.000 deutsche Anleger sowie US-Investoren, die German Pellets 700 Millionen Euro anvertrauten, verlieren fast ihr komplettes Kapital. Die Forderungen belaufen sich auf zwei Milliarden Euro. Die Gläubiger wittern Betrug. Schadensersatzforderungen liefen bis jetzt in Leere. Jetzt ist das Ganze ein Fall für die Justiz: In dem am 2. März in Schwerin startenden Prozess wird die Rolle von Leibold und seiner Tochter beleuchtet