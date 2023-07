„Hinter der Gentechnik-Ablehnung steckt ein Markt“

Interview

Die EU-Kommission scheint eine Lockerung der Regeln für die Grüne Gentechnik zu befürworten. Aus wissenschaftlicher Sicht sei das zu begrüßen, sagt Pflanzenforscher Nicolaus von Wirén.

Dieses Interview liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Research.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte das Interview Research.Table am 3. Juli 2023.

Herr von Wirén, an diesem Mittwoch will die EU-Kommission ihren Vorschlag für eine Novelle des Gentechnikrechts vorstellen. Was sagen Sie zu dem im Vorfeld geleakten Entwurf?

Wenn der Reformvorschlag der EU-Kommission tatsächlich so ausfällt wie in dem Entwurf , dann begrüßen wir das außerordentlich. Mit „wir“ meine ich zunächst die großen deutschen Wissenschaftsorganisationen wie DFG und Leopoldina, aber natürlich auch das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK), an dem ich forsche.

Also alles im Sinne der Wissenschaft?

Der Entwurf folgt weitestgehend den im Jahr 2019 vorgelegten Empfehlungen aus der Wissenschaft zur Regulierung von Neuen Genomischen Techniken (NGT). Die vorgeschlagenen Äquivalenzkriterien für genomeditierte Pflanzen spiegeln ziemlich genau solche Mutationen wider, wie sie in der Natur und in konventionell gezüchteten Pflanzen auch vorkommen. Den vorgeschlagenen Zulassungskriterien liegt die langjährige Erfahrung und Erkenntnis aus wissenschaftlichen Untersuchungen zugrunde, dass von derartigen Mutationen kein erhöhtes Risiko für Mensch und Umwelt ausgeht.

Diese Botschaft scheint aber nicht angekommen zu sein – weder bei Umwelt- und Bioverbänden noch in der Politik. Wie erklären Sie sich die Vorbehalte?

Für die breite Öffentlichkeit ist es schwierig, die Fortschritte der Grünen Gentechnik und den Erkenntnisgewinn nachzuvollziehen. Wir haben drei Jahrzehnte lang Erfahrungen damit gesammelt und etliche Veröffentlichungen zeigen, dass selbst von transgenen Pflanzen keine erhöhte Gefahr ausgeht. Jüngst hat auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA das speziell für genomeditierte Pflanzen bestätigt. Es mangelt also an Wissenstransfer in die breite Öffentlichkeit. Zum Teil werden aber auch gezielt Zweifel gesät.

„Hinter der Gentechnik-Ablehnung steckt ein Markt“

Können Organisationen wie Greenpeace eventuell keine Fehleinschätzungen eingestehen, weil sie Angst vor Vertrauensverlust haben? So erklärt es etwa Agrarökonom Matin Quaim.

Das klingt plausibel. Dazu steckt hinter der Gentechnik-Ablehnung noch ein Markt. Besonders die Biobranche profitiert vom Gentechnikfrei-Label. Es würde jedoch an Bedeutung verlieren, wenn die Regulierung sich nicht mehr nur auf die Technologie bezieht, sondern die substanzielle Qualität des Produkts im Vordergrund steht.

Der Verärgerung darüber, dass das Label damit verwässert wird, ist nachvollziehbar.

Wenn genomeditierte Sorten naturidentische Mutationen tragen, ist es nur konsequent, sie nicht separat zu kennzeichnen. Denn sie unterscheiden sich substanziell nicht von Sorten mit identischen Mutationen, die auf natürlichem Weg entstanden sind. Zudem ist derzeit keine Methode bekannt, die Sequenz-identische Mutationen unterscheiden kann, die auf natürlichem Weg – etwa durch UV-Strahlung – oder über Genomeditierung entstanden sind.

Welche Eingriffe ins Erbgut blieben kennzeichnungspflichtig?

Eingeschränkt und kennzeichnungspflichtig ist weiterhin der Gentransfer aus nicht-kreuzbaren Arten, die Transgenese. Nichtsdestotrotz werden alle über NGT gezüchteten neuen Pflanzensorten strenger reguliert als Sorten aus konventioneller Züchtung. Denn jede Sorte unterliegt weiterhin der Sortenprüfung und -zulassung, und es wird bei der vorgeschriebenen Anzeige überprüft, ob sie in NGT-Kategorie 1 oder 2 fällt.

Zur Person Nicolaus von Wirén ist Leiter der Abteilung für Physiologie und Zellbiologie am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) in Gatersleben und Mitglied der Leopoldina.

„Die Genomeditierung bedeutet eine neue Ära“

Wäre es an der Zeit, dass auch die Gentechnik-Branche Fehler einräumt? Die genveränderten Pflanzen der ersten Generation mit den Herbizidtoleranzen haben nicht gerade zu einem guten Image beigetragen.

Anfangs so stark auf Herbizidresistenz zu setzen, war ein großer Fehler. Das hat zum vermehrten Einsatz bestimmter Herbizide beigetragen und zum Verlust an Biodiversität geführt. Auch sonst gibt es abschreckende Geschichten, bei denen Saatgutkonzerne und Landwirte sich gegenseitig verklagt haben, die sich nicht wiederholen sollten. Sie betreffen aber nicht die Sicherheit. Und die Genomeditierung bedeutet eine neue Ära. Sie ermöglicht es auch kleineren Züchtungsfirmen mitzuhalten. Und sie ist so gezielt, dass Rückkreuzungen entfallen und sich die Züchtungszeit von circa zwölf Jahren auf fünf bis sieben Jahre verkürzen lässt. Das ist wichtig, weil es jetzt vor allem um die Anpassung der Kulturpflanzen an den Klimawandel geht.

Der Entwurf der EU-Kommission hat auch das Problem der Herbizidresistenzen mit bedacht.

Herbizidtoleranzen sind selbst für sogenannte Kategorie-1-Pflanzen, die nur einer Anzeige bedürfen, ausgeschlossen. Somit wird ein Zulassungskriterium für die Nutzung von NGTs bei Kulturpflanzen eingeführt, das ein gesellschaftspolitisches Ziel verfolgt, nämlich unsere Landwirtschaft unabhängiger von Pflanzenschutzmitteln und damit nachhaltiger zu gestalten.

„Dass die Grünen bei diesem Thema derart blockieren, macht mich wirklich traurig“

Sie haben in den vergangenen Monaten viel Politikberatungsarbeit geleistet. Sind Sie enttäuscht, dass die Grünen die Lockerung des Gentechnikrechts ablehnen und auch die SPD eher skeptisch ist? Die Wissenschaft ist sich über den Neuregulierungsbedarf doch sehr einig. Sie haben also gute Argumente.

Dass die Grünen, die sonst so viel Wert auf wissenschaftliche Argumente legen, bei diesem Thema derart blockieren, macht mich wirklich traurig. Optimistisch stimmt mich aber die Tatsache, dass generell die junge Generation, aber auch viele Medien viel offener dafür sind, sich dem Thema objektiv zu nähern. Das Interesse ist erfreulich groß. Damit wird es auch für Politiker immer schwieriger, sich den wissenschaftlichen Sachverhalten zu verschließen und oft nur auf ideologisch geprägte Standpunkte zurückzuziehen. Zudem habe ich von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir zu diesem Zukunftsthema in den vergangenen Monaten nichts gehört.

Dass die Ampelregierung der Lockerung zustimmt, ist also unrealistisch?

Ich bin zunächst sehr erfreut, dass sich die Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger klar zu diesem Thema positioniert hat und die Genomeditierung bei Kulturpflanzen befürwortet. Ich hoffe, dass sich diese Position auch in der Bundesregierung durchsetzt.