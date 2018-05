Nach den Filialen sind jetzt die Mitarbeiter dran: Was hinter den neuen Outfits bei Aldi Süd steckt

Design-Studenten, Modenschau & Live-Voting

Die Mitarbeiter von Aldi sehen schon bald anders aus: Der Konzern lässt nach den Filialen auch die Klamotten der 35.000 Beschäftigten überholen - inklusive Design-Studenten, Modenschau und Live-Voting.

München - Generalüberholung bei Aldi Süd! Die 35.000 Mitarbeiter des Konzerns bekommen neue Klamotten - und was für welche! Fest steht jetzt schon: Die hellblauen Hemden gehören der Vergangenheit an. Das haben die Mitarbeiter entschieden, die durften bei dem ausgeklügelten Wettbewerb auf dem Weg zur neuen Dienstkleidung eine gehörige Portion mitreden.

Studenten der Münchner AMD Akademie Mode / Design wurden beauftragt, in Zusammenarbeit mit Star-Designer Thomas Rath - bekannt aus den Anfängen von Germanys Next Top-Model - neue Outfits zu kreieren. Aus zehn Entwürfen wählte die Geschäftsführung in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern drei aus. Was folgte, war eine Live-Modenschau am Wochenende in München. Dort führten Mitarbeiter den möglichen neuen Arbeitsdress vor, während die Kollegen per Livestream und Telefonvoting ihren Favoriten auswählen konnten.

Künftig kann zwischen Azubi, Verkäufer und Filialleiter unterschieden werden

„Ich bin stolz darauf, dass die Mädels ihre kreativen Entwürfe heute Abend bei der Fashion-Show präsentieren durften und bin jetzt sehr gespannt, wie sich die Kleidung im Alltag schlagen wird", wird Rath in einer Pressemeldung zitiert.

Am Ende stand fest: Die Farben des neuen Outfits sind grau, blau und weiß. Eine wichtige Neuerung ist auch, dass künftig anhand der Kleidung zwischen Auszubildendem, Verkäufern und Filialleiter unterschieden werden soll. Außerdem sollen die neuen Uniformen nun auch endlich besser zu den teils runderneuerten Filialen passen. "Wir möchten, dass sich unsere Mitarbeiter in der neuen Kleidung wohlfühlen. Daher war es uns wichtig, das neue Design gemeinsam mit den Mitarbeitern auszuwählen", erklärte Kirsten Geß, Leiterin Kommunikation bei Aldi Süd nach der Modenschau.

Neue Klamotten spätestens ab Anfang 2019 auch in Ihrer Filiale

Über 35.000 Mitarbeiter werden spätestens ab Anfang kommenden Jahres im In- und Ausland den neuen Dress anhaben, bereits Ende dieses Jahres werden aber die ersten Pakete mit der neuen Dienstkleidung verschickt, die in einigen ausgewählten Filialen zunächst getestet werden sollen. Denn es geht nicht nur um gutes Aussehen, sondern auch um Bequemlichkeit, Robustheit und die richtige Atmungsaktivität bei jedem Wetter.

Neben dem Aussehen der Aldi Mitarbeiter und dem marketingwirksamen Coup der Aldi-Führung gibt es noch zwei weitere Gewinner: die beiden Designerinnen Leonie Dlugay und Linda Häuser, die für das Siegeroutfit 1000 Euro Prämie bekommen.

