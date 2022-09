Entlastung sicher: Kabinett beschließt Mehrwertsteuersenkung auf Gas

Um hohe Preise abzufedern

Ab Oktober sinkt die Mehrwertsteuer auf Gas. Das hat das Bundeskabinett beschlossen und somit für eine kleine Entlastung für Verbraucher gesorgt.

Berlin – Die Bundesregierung hat die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer auf Gaslieferungen auf den Weg gebracht. Das Kabinett beschloss am Mittwoch eine sogenannte Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen, die die Reform in den Bundestag einbringen wollen. Demnach soll auf die Lieferung von Gas über das Erdgasnetz vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2024 nur sieben statt 19 Prozent Mehrwertsteuer anfallen. Die Bundesregierung formulierte zugleich die Erwartung, dass die Unternehmen diese Senkung eins zu eins an die Bürgerinnen und Bürger weitergeben – und die Gaspreise entsprechend senken.

Gas-Krise: Steuersenkung soll Gas-Umlage abfedern

So sollen die wegen des russischen Kriegs in der Ukraine erheblich gestiegenen Gaspreise und auch der Preisanstieg durch die geplante Gasumlage abgefedert werden. Die folgende Tabelle zeigt, wie viel verschiedene Musterhaushalte durch die Absenkung der Mehrwertsteuer konkret einsparen.

Ein Single-Haushalt mit 5.000 kWh Jahresverbrauch muss durch die Reduzierung der Mehrwertsteuer also 119 Euro weniger bezahlen. Bei einer vierköpfigen Familie sind es dann schon 433 Euro weniger. (ph/dpa)

Rubriklistenbild: © IMAGO / Wolfgang Maria Weber