Galeria-Konzern kündigt Tarifvertrag und bittet Staat um Hilfen

Sorgen in Fulda

+ © Boris Roessler/dpa Der Galeria-Konzern betreibt 131 Kaufhäuser in Deutschland. © Boris Roessler/dpa

Der Galeria-Konzern hat bei der Bundesregierung einen Antrag auf finanzielle Hilfen gestellt und hat zugleich den Tarifvertrag mit verdi gekündigt. In Fulda herrschen deshalb Sorgen, wie Sie hier erfahren:

Lesen Sie auch Sorge um Galeria in Fulda: Konzern kündigt Tarifvertrag und bittet Staat um Hilfen Sorge um Galeria in Fulda: Konzern kündigt Tarifvertrag und bittet Staat um Hilfen

Fulda - Gerade erst hat Galeria sein Kaufhaus am Uniplatz in Fulda mit Millionenaufwand modernisiert. Galeria-Geschäftsführer Miguel Müllenbach persönlich kam Mitte September zur Wiedereröffnung. Doch jetzt verbreitet die Galeria-Zentrale weniger erfreuliche Nachrichten.

fuldaerzeitung.de berichtet ausführlich über die Maßnahmen von Galeria und die möglichen Folgen für die Filiale in Fulda.

Um die Kette mit jetzt noch 131 Häusern wieder flott zu bekommen, bittet der Konzern die Bundesregierung um finanzielle Hilfen. Außerdem hat er den Tarifvertrag mit verdi gekündigt. Das Unternehmen hat Sparprogramme aufgelegt: Es herrscht ein Einstellungsstopp, und in den Warenhäusern soll die Heizperiode so spät wie möglich beginnen.