Jeder dritte Flug in Deutschland unpünktlich: Das sind die schlimmsten und besten 20 Flughäfen

Pünktlich in den Urlaub

Teilweise hebt nur jeder zweite Flug pünktlich ab: Die 20 größten deutschen Flughäfen schneiden bei den Verspätungen sehr unterschiedlich ab.

Beginnt Ihr nächster Urlaub mit reichlich Verspätung und einem verpassten Anschluss? Wir haben Hunderttausende Flüge analysiert. Das Ergebnis: Zwischen den 20 größten deutschen Flughäfen gibt es riesige Unterschiede.

Frust in Frankfurt: Nicht einmal zwei von drei Flügen sind zwischen Juni 2022 und Mai 2023 pünktlich gestartet. Doch das Chaos zieht sich durch die Republik - Hunderttausende Verbindungen finden nicht wie geplant statt. Das zeigt unsere exklusive Analyse der umfangreichen Daten von FlightAware, der weltweit größten Plattform für Flugdaten.

Wer in den vergangenen zwölf Monaten bis einschließlich Mai an einem Freitag von Frankfurt aus startete, hätte auch eine Münze werfen können: Fast jede zweite Maschine hob verspätet ab. Das offenbart die Analyse der Wochentage. Noch ärgerlicher als Flugverschiebungen sind für Urlauber aber Stornierungen. Und da fielen beispielsweise in Dresden von durchschnittlich 100 vorgesehenen Freitagsflügen sechs komplett aus.

Ost-Flughäfen mit Licht und Schatten

Doch nicht überall im Land war die Lage so angespannt: In Leipzig/Halle rollten unterm Strich 95 von 100 Fliegern rechtzeitig los. Der Flughafen sei wegen des hohen Anteils an Ferienfliegern im Vorteil, erklärt der Betreiber der beiden größten sächsischen Flughäfen auf Anfrage. In Dresden, wo der Linienverkehr dominiere, seien Ausfälle wahrscheinlicher. Warum genau Flüge storniert werden, könne nur die jeweilige Fluglinie beantworten. Diese setzt aber den Rotstift mit Blick auf den Umsatz eher in Dresden als anderswo an. Das zumindest schlussfolgert Luftfahrtexperte Prof. Hartmut Fricke von der TU Dresden im Gespräch mit IPPEN.MEDIA.

Schneeballeffekt bei Verspätungen

Doch wer ist wie stark an den Missständen beteiligt, unter denen die Fluggäste leiden müssen? Allein die Airlines sind in einem Drittel der Fälle für Unpünktlichkeit verantwortlich, wie umfangreiche Daten der europäischen Luftsicherung Eurocontrol zeigen. Lediglich vier Prozent gehen auf das Konto der Flughafenbetreiber. Fast jede dritte verzögerte Minute entsteht aber bereits auf den vorherigen Strecken der Flieger. Die Flughäfen leiden also teilweise unter einem Verspätungsstau, auf den sie selbst keinen Einfluss haben.

Drehkreuz Flughafen Frankfurt ist unter Druck

Wie die obige Tabelle zeigt, ist der Frankfurter Airport der mit den unpünktlichsten Abflügen. Der wichtigste Umsteigeflughafen der Welt sei aber auch besonders auf die Zuverlässigkeit der ankommenden Flüge angewiesen, betont der Betreiber. Neue Technik soll nun immerhin Linderung bringen: An den Sicherheitskontrollen ersparen neue Handgepäckscanner den Reisenden das Auspacken von Zahnpasta und Laptop – bisher allerdings nur an rund einem Dutzend der 160 Kontrollstellen. Dabei können Feriengäste jede noch so kleine Zeitersparnis gut gebrauchen. Die Passagierzahlen des Mainmetropolen-Airports sind innerhalb eines Jahres fast um ein Drittel gestiegen.

15 Minuten Verspätung ist für Flugbranche noch pünktlich

Mit über einem Viertel aller Abflüge hat Frankfurt den meisten Flugverkehr in Deutschland und zieht die landesweite Gesamtpünktlichkeit deutlich nach unten: Von durchschnittlich 100 Flügen an deutschen Airports starteten 32 verspätet – oder gar nicht. Dabei definiert die Luftfahrtindustrie den Begriff planmäßig für sich schon äußerst großzügig: Bis zu 15 Minuten nach der geplanten Startzeit gilt eine Verbindung noch als pünktlich.