Zum achten Mal in Folge: EZB hebt Leitzinsen an

Notenbank

+ © IPPEN MEDIA Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Im Kampf gegen die anhaltend hohe Inflation zieht die Europäische Zentralbank die Zügel weiter an. Am Donnerstag erhöhten die Währungshüter die Leitzinsen erneut - zum achten Mal in Folge.

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) setzt ihren Zinserhöhungskurs angesichts der weiter hohen Inflation fort. Am Donnerstag beschlossen die Währungshüter eine Anhebung der Zinssätze um 0,25 Prozentpunkte. Das ist die achte Erhöhung in Folge, seit die Notenbank im vergangenen Sommer nach Jahren der ultralockeren Geldpolitik auf einen Straffungskurs umgeschwenkt war.

Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit künftig bei 3,50 Prozent und damit auf dem höchsten Niveau seit 22 Jahren.

Mehr in Kürze (utz)